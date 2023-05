Cô giáo tát bé trai 31 cái trong bữa ăn: Xử lý thế nào?

Ngày 25/5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã quyết định chấm dứt hợp đồng với giáo viên Nguyễn Thị Bích Hường do có hành vi đánh học sinh. Qua trích xuất camera nhà trường, Công an phường An Bình xác nhận cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường đã đánh bé trai 2 tuổi bằng tay tổng số 31 lần vào má trái. Công an phường An Bình đã báo cáo lên công an TP Biên Hòa và Phòng giáo dục TP Biên Hòa giải quyết.