Cô gái tiết lộ nguyên nhân bị nhóm thanh niên "đấm không trượt phát nào" ở chung cư

Ngày 1/7, Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện xác minh, làm rõ vụ việc cô gái bị nhóm thanh đánh hội đồng ở chung cư (gồm 9 người, 7 nam, 2 nữ) hành hung một nữ cư dân và rượt đuổi những người can ngăn tại tòa nhà HH03A, B1.3, khu đô thị Thanh Hà.

Video: Cô gái bị nhóm thanh niên đánh hội đồng tại chung cư