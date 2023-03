Cô gái bị người yêu cũ hận tình đột nhập nhà cưỡng hiếp

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Tâm chính là đối tượng đã khống chế chị L.T.S. (36 tuổi) tại tiệm spa nằm trên đường D12, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một vào tối 20/3, khiến cơ quan công an phải huy động rất đông lực lượng đến hiện trường xử lý. (Ảnh: Báo Giao thông) Theo điều tra ban đầu, giữa Tâm và chị S. có quan hệ tình cảm, nhưng do Tâm hay ghen nên chị S. chia tay. Tâm nhiều lần muốn nối lại tình cảm và dọa sẽ "giết" chị S. nếu không đồng ý. (Ảnh: Báo Giao thông) Vào khoảng 3h ngày 20/3, Tâm đột nhập vào tiệm spa của chị S. tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một và ngủ lại (lúc này chị S. không có nhà). (Ảnh: Vietnamnet) Tới khoảng 9h sáng cùng ngày, khi chị S. tới tiệm spa, Tâm bịt miệng, khống chế, lôi chị S. vào phòng ngủ rồi hiếp dâm nạn nhân. (Ảnh: Báo Bình Dương) Tâm còn đòi bạn gái cũ phải đưa 300 triệu đồng "để làm ăn", sau đó hạ giá xuống còn 10 triệu. Chị S. đã chuyển khoản 10 triệu đồng tới tài khoản của Tâm. (Ảnh: Dân Việt) Khi công an đến hiện trường vận động, Tâm không chấp hành mà tiếp tục khống chế chị S. Đồng thời, lấy dây điện bóc vỏ, kéo quanh phòng với ý định cắm điện nhằm ngăn nạn nhân thoát ra và ngăn cản lực lượng công an giải cứu. Đến khuya cùng ngày, dù nhiều lần thuyết phục, nhưng Tâm vẫn không chấp hành. Do đó, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động đã tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng hơi cay để khống chế Tâm và giải cứu chị S an toàn và đưa nạn nhân tới trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Tâm chính là đối tượng đã khống chế chị L.T.S. (36 tuổi) tại tiệm spa nằm trên đường D12, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một vào tối 20/3, khiến cơ quan công an phải huy động rất đông lực lượng đến hiện trường xử lý. (Ảnh: Báo Giao thông) Theo điều tra ban đầu, giữa Tâm và chị S. có quan hệ tình cảm, nhưng do Tâm hay ghen nên chị S. chia tay. Tâm nhiều lần muốn nối lại tình cảm và dọa sẽ "giết" chị S. nếu không đồng ý. (Ảnh: Báo Giao thông) Vào khoảng 3h ngày 20/3, Tâm đột nhập vào tiệm spa của chị S. tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một và ngủ lại (lúc này chị S. không có nhà). (Ảnh: Vietnamnet) Tới khoảng 9h sáng cùng ngày, khi chị S. tới tiệm spa, Tâm bịt miệng, khống chế, lôi chị S. vào phòng ngủ rồi hiếp dâm nạn nhân. (Ảnh: Báo Bình Dương) Tâm còn đòi bạn gái cũ phải đưa 300 triệu đồng "để làm ăn", sau đó hạ giá xuống còn 10 triệu. Chị S. đã chuyển khoản 10 triệu đồng tới tài khoản của Tâm. (Ảnh: Dân Việt) Khi công an đến hiện trường vận động, Tâm không chấp hành mà tiếp tục khống chế chị S. Đồng thời, lấy dây điện bóc vỏ, kéo quanh phòng với ý định cắm điện nhằm ngăn nạn nhân thoát ra và ngăn cản lực lượng công an giải cứu. Đến khuya cùng ngày, dù nhiều lần thuyết phục, nhưng Tâm vẫn không chấp hành. Do đó, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động đã tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng hơi cay để khống chế Tâm và giải cứu chị S an toàn và đưa nạn nhân tới trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.