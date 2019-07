Clip 20 phút phá két nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm 5 tỷ đồng

Liên quan đến vụ ca sĩ Nhật Kim Anh mất trộm và đã ra công an trình báo bị trộm 5 tỷ đồng trong biệt thự, ngày 17/7, Công an huyện Bình Chánh cho biết đã lần ra được nghi can.

Video:





Hình ảnh đối tượng.

Theo hình ảnh camera ghi nhận, khoảng 20h41 ngày 14/7, một nam thanh niên đội nón, đeo khẩu trang đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Sau đó, nam thanh niên lục lọi trong nhà nữ ca sĩ rồi lấy xà beng cậy phá 2 chiếc két sắt. Tiếp đó, tên trộm lục lọi lấy đi 100 lượng vàng, nhẫn kim cương, 500 triệu đồng rồi rời đi vào lúc 21h12 cùng ngày.

Trong khoảng 20 phút, đối tượng đã lục tung 2 chiếc két sắt của gia đình nữ ca sĩ. Hiện công an đã xác định được nghi can này và đang khẩn trương truy bắt.

Theo điều tra, tối 14/7, khi ca sĩ đang đi công việc từ Cần Thơ về TP.HCM thì kiểm tra camera an ninh căn biệt thự của gia đình ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thông qua điện thoại. Khi xem, cô phát hiện 2 chiếc két sắt ở phòng ngủ bị cạy phá.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Khi về tới căn biệt thự, nữ ca sĩ kiểm tra và phát hiện bị mất nhiều tài sản như: vàng, kim cương, tiền… nên trình báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, điều tra, truy xét.

Nữ ca sĩ cho hay, tài sản bị mất trộm gồm: 100 lượng vàng SJC, nhẫn kim cương và 500 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.