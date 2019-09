Choáng tiêu chuẩn gái gọi, giá đi khách ở “động” mại dâm của tú bà Hà Nội

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê ở Hà Nam, hiện trú tại một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp Home City phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.



Tú bà Nguyễn Thị Cúc là đối tượng điều hành đường dây môi giới mại dâm “gái gọi cao cấp” giá nghìn đô. Vụ việc khiến dư luận choáng váng với tiêu chuẩn gái gọi và giá đi khách ở “động” mại dâm của tú bà Hà Nội.

Choáng với tiêu chuẩn gái gọi, giá đi khách “ngất ngưởng”

Theo kết quả điều tra ban đầu, “tú bà” Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam) từng tốt nghiệp đại học. Bám trụ tại Hà Nội nhưng không xin được công việc như chuyên ngành đã học nên Cúc đã đến làm việc tại một spa ở Hà Nội sau đó sa đà chuyển thành gái bán dâm.

Sau nhiều năm làm gái bán dâm cao cấp , nhận thấy bản thân có nhiều mối quan hệ với các đại gia khi làm spa, bán dâm, đồng thời muốn thoát khỏi sự quản lý của "má mì", Cúc đã tự lập ra đường dây mại dâm cao cấp.

Để thực hiện kế hoạch trên, Nguyễn Thị Cúc đã lôi kéo những cô gái cùng hành nghề spa tham gia đường dây bán dâm cho các đại gia.

"Tú bà" Cúc thu lợi khủng từ hoạt động điều hành đường dây gái bán dâm cao cấp.

Đáng chú ý, “tú bà” Nguyễn Thị Cúc chỉ tuyến những cô gái có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt khả ái, chiều cao trên 1,7 mét, độ tuổi từ 18 đến 25.

Để hút khách và tăng giá bán dâm, “tú bà” Cúc đã gắn mác sinh viên, hoa khôi, người mẫu, hotgirl... cho các chân dài trong danh sách mà Cúc tạo lập.

Nhờ vậy, “tú bà” Cúc thu được giá cao ngất ngưởng cho mỗi lần bán dâm của các cô gái trong đường dây. Cụ thể, với mỗi cuốc "tàu nhanh" ở Hà Nội, Cúc thu của "các quý ông" từ 7-10 triệu đồng, giá qua đêm lên đến 15 triệu đồng.

Đặc biệt, khi khách muốn đưa gái gọi đi tour hoặc nghỉ dưỡng, tùy theo số ngày mà Cúc ra giá từ 1.000-5.000 USD, thậm chí cả chục nghìn đô.

Cắt “phế” 30 %, “tú bà” hưởng lợi khủng

Tại cơ quan điều tra, Cúc khai nhận, với mỗi phi vụ môi giới, điều hành trót lọt, nữ “tú bà” hưởng lợi đến 30% trong số tiền mà khách trả cho gái gọi.

Cụ thể, trong vụ việc mới đây khi Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây gái gọi cao cấp do Cúc làm “tú bà”, hai gái bán dâm được điều xuống một nhà nghỉ ở TP Hải Dương cho biết, Cúc điều bán dâm cho khách với giá 40 triệu đồng. Sau đó, hai gái bán dâm sẽ cắt lại cho Cúc mỗi người 7 triệu đồng tiền môi giới.

Nhờ thu được số tiền “khủng” từ hoạt động môi giới mại dâm phi pháp, dù gia đình ở quê Hà Nam không thuộc hạng khá giả nhưng bản thân nữ “tú bà” này lại sở hữu nhiều tài sản có giá trị.

Cụ thể, ngoài căn hộ hạng sang thuộc khu đô thị cao cấp Home city (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Cúc sử dụng để ở thì “tú bà” này còn sở hữu thêm 2 căn nhà đắt tiền ở Time city và Hạ Long. Đối với 2 căn nhà không sử dụng đến, Cúc cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, Cúc còn có xe hơi Mercedes sang trọng làm phương tiện đi lại. Trên người “tú bà” xài toàn đồ hiệu xa xỉ. Nhìn bề ngoài, Cúc thuộc diện “hot girl”, sang chảnh.