Chiến sĩ hy sinh khi chống “cát tặc“: Tối nào cũng gọi về chúc vợ con ngủ ngon

Vợ Đại úy Lê Thanh Hải, chiến sĩ công an hy sinh khi chống cát tặc vẫn không tin điều đó là sự thật. Chị kể: "Tối nào ở địa bàn, vào lúc 9h tối anh đều gọi về nhà nói chuyện, chúc vợ con ngủ ngon".

Chiều ngày 11.8, người thân và đồng đội đã tiếp nhận thi thể và lo hậu sự cho đại úy Lê Thanh Hải (35 tuổi, Phó Công an xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) - người hy sinh trong lúc chống "cát tặc".

Hy sinh khi chống "cát tặc"

Những năm qua ở nhiều tuyến sông lớn khu vực Đông Nam bộ, nạn cát tặc luôn là vấn đề nổi cộm khiến các địa phương đau đầu. Con sông Đồng Nai là một trong những nơi "cát tặc" hoạt động liều lĩnh, bất chấp.

Xã Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), nằm trọn trong cù lao được sông Đồng Nai bao bọc. Trước kia, nơi này là mảnh đất trù phú, thanh bình, thế nhưng từ khi giá cát xây dựng tăng cao nơi này trở thành "điểm đen" về trạm trung chuyển của cát tặc. Năm năm trở lại đây, hai bên bờ sông trở nên tan nát, sạt lở vào tới chân móng nhà dân.

Công tác phòng chống "cát tặc" vì thế cũng được các địa phương đẩy mạnh. Nhiệm vụ bảo vệ bờ sông Đồng Nai của Bình Dương được giao cho mũi nhọn đó là Công an thị xã Tân Uyên.



Thời gian gần đây, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã tổ chức truy quét và bắt quả tang được nhiều ghe hút cát trộm trên tuyến sông qua địa bàn.

Ở xã Thạnh Hội, 22h đêm 10.8, thực hiện nhiệm vụ, đại úy Lê Thanh Hải - Phó trưởng Công an xã cùng 3 đồng chí thuộc Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Hội phối hợp tuần tra vũ trang trên tuyến sông chảy qua địa bàn.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã rút lỗ lù để nhấn chìm ghe tẩu thoát.

Lúc này phương tiện của tổ tuần tra khi áp sát đã bị dòng nước xoáy từ ghe cát đang chìm cuốn theo. Sự việc xảy ra quá nhanh nên đại úy Hải không kịp thoát hiểm và đã hy sinh. Các thành viên khác của tổ tuần tra may mắn thoát nạn.

Theo các bộ Công an xã Thạnh Hội, anh Hải là người nhiệt tình, thương anh em, say mê trong công việc. Từ khi về xã Thạnh Hội đến nay, anh Hải cùng lực lượng của địa phương và thị xã Tân Uyên đã phát hiện và bắt giữ được nhiều ghe hút cát trộm. Vì thế, tình trạng sạt lở ở sông Đồng Nai, đoạn qua phường Thạnh Hội giảm hẳn.

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hội cho biết, anh Hải là người hòa đồng, trách nhiệm. Anh Hải rất am hiểu về các loại văn bản và sẵn sàng tham mưu chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Sự hy sinh của anh không gì bù đắp được.

Chiều 11.8, tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, đồng đội và gia đình đang lo hậu sự cho đại úy Hải. Chị Vũ Nam Phương bàng hoàng trước tin chồng hy sinh và không muốn nghĩ đó là sự thật.

"Tối nào ở địa bàn, vào lúc 9h anh đều gọi về nói chuyện. Đêm hôm qua, anh cũng gọi về và chúc vợ con ngủ ngon. Tôi vẫn lo lắng mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ đêm khuya, dặn anh cẩn thận khi gặp "cát tặc". Nhưng anh động viên lại và nói công an sao mà sợ tội phạm"- chị Phương chia sẻ. Theo gia đình, anh hy sinh khi con mới được 1,5 tuổi.

Cựu cán bộ công an bần thần cầm di ảnh con. Ảnh: Đình Trọng

Được biết, cha chiến sĩ Hải cũng từng công tác trong ngành công an. Anh Hải nối nghiệp nên luôn được tự hào. Theo công an tỉnh Bình Dương: đại úy Lê Thanh Hải từng công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Năm 2019, anh được tăng cường về xã Thạnh Hội theo chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã.

Chỉ trong thời gian ngắn đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở, đồng chí Hải đã thể hiện tinh thần năng nổ, nhiệt tình trong công tác, nhiều lần được các cấp khen thưởng. Cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

