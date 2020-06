Chiến sĩ cảnh sát phơi mình giữa nắng nóng, tập luyện cứu nạn dưới nước

Lớp huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng bơi, lặn cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2020 khu vực phía bắc bắt đầu từ ngày 15/6 - 29/6/2020. Đây là những chiến sĩ đại diện cho 31 địa phương khu vực miền Bắc (mỗi địa phương 3 chiến sĩ) tham gia huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng bơi, lặn cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức. Mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện cẩn thận, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ trong quá trình luyện tập. Các học viên chăm chú nghe hướng dẫn của người huấn luyện. Mỗi tốp lặn sẽ có 2 người. Ngoài các thiết bị lặn, mỗi học viên đều được huấn luyện kỹ về sử dụng đồng hồ đo độ sâu, la bàn, báo lượng oxy trước khi lặn xuống nước. Các học viên bắt đầu lặn khi có hiệu lệnh của người huấn luyện. Khu vực hồ Linh Đàm được lựa chọn do có độ sâu phù hợp với điều kiện luyện tập.

