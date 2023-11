Chi cục trưởng dâm ô bé gái 5 tuổi: Say rượu có bị xử lý hình sự?

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Hải (SN 1977, trú tại số 07/50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự. Hải là Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Lạng Sơn). Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận: Trưa 11/11, sau khi hát cùng bạn bè ở quán Karaoke trên đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Hải đi ra khuôn viên phía sau quán hát, thấy cháu N. (5 tuổi) đang chơi ở sân, đã rủ cháu vào 1 căn phòng và thực hiện hành vi dâm ô.

Ảnh minh họa.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, hành vi của bị can trong vụ án này là rất đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật. Với các tài liệu chứng cứ đã được xác minh làm rõ cho thấy đã có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Điều đáng chú ý là người thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em lại là cán bộ của một cơ quan nhà nước, chính vì vậy sự việc này gây phẫn nộ trong xã hội.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Luật sư Cường cho biết thêm, việc lý giải do rượu bia nên phạm tội là không thuyết phục. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng rượu bia rồi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vẫn bị xử lý hình sự, không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự.

Để có căn cứ buộc tội đối với bị can này thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi dâm ô của đối tượng này được thực hiện như thế nào. Dâm ô với người dưới 16 tuổi là hành vi có lỗi cố ý, đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn thỏa mãn nhu cầu nhục dục nhưng không nhằm mục đích quan hệ tình dục. Nếu quá trình điều tra có căn cứ cho thấy đối tượng có mục đích quan hệ tình dục, có hành vi thể hiện quan hệ tình dục với cháu bé thì sẽ chuyển tội danh sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật.

Luật sư Cường cho hay, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả xảy ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Với tội dâm ô với người dưới 16 tuổi như thông tin ban đầu của sự việc, đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 3 năm tù, nếu thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự thì hình phạt cao nhất có thể tới 12 năm tù.

"Điều đáng chú ý trong vụ án này là nghi can là người có chức vụ quyền hạn, là Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Lạng Sơn nên đồng thời với việc bị xử lý hình sự thì người này cũng bị xem xét xử lý kỷ luật với mức cao nhất là cách chức, buộc thôi việc do vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vụ việc này đang trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận cuối cùng tuy nhiên vụ việc này cho thấy nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục luôn hiện hữu mọi lúc, mọi nơi, bất kể ai cũng có thể thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em, kể cả đó là người có hiểu biết pháp luật, có vị trí xã hội. Bởi vậy bảo vệ trẻ em luôn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, không thể lơ là", luật sư Cường nhấn mạnh.