Chém người náo loạn đường phố, loạt ổ nhóm thanh niên nhận trái đắng

Nhóm thanh thiếu niên chém người đi đường: Ngày 22/3, CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, vào hồi 22h ngày 24/2, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo về việc anh N.H.H (SN 2006) và anh Đ.N.H (SN 2005) cùng trú tại Đan Phượng, Hà Nội bị một nhóm đối tượng lạ mặt sử dụng hung khí chém, gây thương tích tại đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Tối 24/2, B.V.Q đến quán game ở phường Phú Thượng kể chuyện mâu thuẫn với một người tên Quang trên facebook và rủ cả nhóm đi đánh nhau với nhóm của Quang. Khoảng 22h cùng ngày, khi nhóm của Q đi đến khu vực ngã ba An Dương Vương tại nút giao cầu Nhật Tân thì phát hiện hai anh N.H.H và Đ.N.H đang đi xe máy. Nghĩ hai người này là nhóm của Quang nên cả nhóm đã phóng xe máy đuổi theo chém một nhát vào khu vực thắt lưng bên trái anh Đ.N.H làm hai người ngã xuống đường. Các đối tượng còn cầm chai thủy tinh ném về phía hai nam thanh niên này rồi bỏ chạy. Quái xế trong đêm: Ngày 21/3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông tin, các tổ công tác 141 vừa xử lý hàng loạt thanh niên càn quấy đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, trong đêm 19 và rạng sáng 20/3, tổ công tác Y12/141 khi tuần tra đến khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ), phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe máy độ pô liên tục vặn ga tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc, gây náo loạn đường phố. (Ảnh minh hoạ) Để ngăn chặn nhóm “quái xế” này, tổ công tác bí mật bám theo ghi hình vi phạm, sau đó vây bắt nhóm đối tượng. Khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, nữ “quái xế” T.T.H.Tr (SN 2002, ở Phú Thọ) cho biết, mượn xe của một người bạn, quá trình chạy xe có thấy tiếng pô nổ “hơi to”. Nhưng khi tổ công tác cung cấp thông tin cho thấy Tr là một “chuyên gia” độ xe trên mạng xã hội, “nữ quái” mới chịu thừa nhận hành vi vi phạm. Đây không phải lần đầu Tr bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi điều khiển xe máy độ pô. (Ảnh minh hoạ) “Nhìn đểu” là tấn công: Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong 16 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, đi xe máy kẹp 3, mang theo vũ khí tấn công bất cứ nhóm thanh niên nào "nhìn đểu". Theo tài liệu điều tra, do nhiều lần đi chơi tại khu đập Quán Trăn, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, bị nhóm thanh niên lạ mặt đuổi đánh, ngày 15/2, N.V.A (SN 2006) cùng bạn bè đã rủ nhau mua 3 tuýp sắt có gắn dao bầu cất sẵn ở nhà với mục đích sử dụng để đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 20h19 ngày 18/2, cả nhóm N.V.A tụ tập tại nhà văn hóa thôn Kim Bông, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội rồi rủ nhau đi xe máy lên khu đập Quán Trăn. Trên đường đi, nhóm của N.V.A va chạm với một nhóm thanh thiếu niên khác, các đối tượng này tưởng nhóm thanh thiếu niên đó “nhìn đểu” nên đôi bên lao vào đánh nhau, khiến 2 thiếu niên trong nhóm bị thương. Sau đó, cả nhóm kéo nhau về lấy dao phóng lợn đuổi đánh tiếp. Trên đường đi cả nhóm kéo lê dao phóng lợn xuống đường, chạy xe máy kẹp 3, lạng lách, đánh võng, tốc độ cao khiến người dân sợ hãi. Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch Thất đã điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và triệu tập đến trụ sở, lấy lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật. Tương tự, tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.H.N (SN 2008; trú tại Tây Hồ, Hà Nội) và Đ.T.A (SN 2006; trú tại Ba Đình, Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản. Theo Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), không chỉ độ pô xe máy, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, 2 đối tượng này còn cướp tài sản của nhiều phụ nữ đi đường. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Thanh niên cầm dao cướp 4 cửa hàng tiện lợi lúc rạng sáng. Nguồn: Kienthuc.net.

