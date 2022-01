Cháy nhà, bố và con trai tử vong ở Thanh Hóa

Ngày 10/1, thông tin từ UBND phường Nguyên Bình (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 bố con tử vong tại địa phương.

Theo đó, vụ cháy nhà, bố và con trai tử vong xảy ra khoảng 18h ngày 8/1, tại gia đình chị Hoàng Thị H. (ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà có 3 người gồm: Anh Lê Trọng C. (SN 1982) và 2 con nhỏ (một cháu 7 tuổi và một cháu 3 tuổi).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã đưa anh Lê Trọng C. ra Hà Nội cấp cứu, 2 cháu nhỏ được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C. đã tử vong lúc rạng sáng 9/1. Đến trưa cùng ngày, cháu nhỏ 3 tuổi cũng không qua khỏi. Hiện cháu bé 7 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tiên lượng khó qua khỏi.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra hỏa hoạn chị H. không có ở nhà. Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà cấp 4, trong phòng chỉ có chiếc giường và tủ lạnh, nhà không đóng cửa, lối thoát hiểm nhiều nhưng nạn nhân không thoát ra được.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà, bố và con trai tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.