Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 19/4, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá, TS Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Tao Văn Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 13/4/2022. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, TS. Nguyễn Viết Giang mong muốn trên cương vị mới, tân PGĐ Công an tỉnh tiếp tục phát huy năng lực cùng tập thể BGĐ Công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng lực lượng Công an Lai Châu ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Tao Văn Trường sinh năm 1974, quê ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, thượng tá Tao Văn Trường là Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an Lai Châu. >>> Xem thêm video: Ông Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. (Nguồn: Truyền Hình Pháp luật Việt Nam).

