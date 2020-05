Chân dung kiều nữ Tam Kỳ cùng em trai buôn ma túy liên tỉnh

Mới đây, công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Văn Học (21 tuổi, em trai của Hằng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 8/5, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tổ công tác công an TP Tam Kỳ phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vùng 2 ra tín hiệu dừng xe một chiếc taxi có đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng để kiểm tra. (Ảnh: NLD) Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi xách của Hằng có 1 túi ni lông chứa chất rắn tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại đây, Hằng khai chất rắn trên là 34,86g ma túy vừa mua tại TP Đà Nẵng mang về TP Tam Kỳ để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời. (Ảnh: NLD) Biết tin chị gái mình bị bắt, Nguyễn Văn Học (21 tuổi, em trai của Hằng) đến công an TP Tam Kỳ đầu thú và khai báo đã giúp sức cho chị gái mình bán ma túy. Được biết, Hằng là một cô gái trẻ có ngoại hình ưa nhìn nhưng bị đồng tiền làm “mờ mắt” đã lao vào con đường lao lý. Hằng cũng là đối tượng nằm trong một chuyên án của công an TP Tam Kỳ được xác lập từ tháng 9/2019. Trước đó, (ngày 19/3), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối phợp cùng Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP Đà nẵng) đã bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm (SN 1991, trú tại tổ 59, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đang bán ma tuý cho 1 con nghiện sinh sống tại địa phương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói ma túy dạng đá nặng 5g cùng tiền mặt, một số tang vật khác liên quan. Khám xét nơi ở Tâm, phát hiện và thu giữ thêm 7 gói tinh thể màu trắng là ma túy (nặng khoảng 50g) và 38 triệu đồng. Được biết, Tâm làm nhân viên ở vũ trường, sau đó chuyển sang làm nail (chăm sóc sắc đẹp). Do nghiện ma túy và để có tiền tiêu xài, Tâm đã mua ma túy về sử dụng và bán lại để kiếm lời. Cảnh sát Pháp bắt cô gái Việt vì nghi là tội phạm ma túy. (Nguồn: VTC14)

