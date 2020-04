Chân dung đại ca giang hồ Đường Nhuệ từ “Chạm mặt giang hồ” đến chạm mặt công an

Liên quan vụ nữ “đại gia” Bất động sản Dương Đường bị bắt (Giám đốc công ty BĐS Dương Đường - Nguyễn Thị Dương) để điều tra tội cố ý gây thương tích. Tối 10/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) tại Hà Nam sau vài giờ đồng hồ phát lệnh truy nã. Đường Nhuệ bị bắt để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự và nhiều tố cáo khác. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn. Đồng thời, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình, vợ của Đường Nhuệ), Giám đốc công ty Bất động sản Đường Dương cùng hai bị can Nguyễn Đức Mạnh ( SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 2/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về việc, ngày 30/3, anh Ngọc Anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương (địa chỉ 366 Lê Qúy Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo PC02, Công an TP Thái Bình điều tra. Quá trình điều tra ban đầu xác định vào 10h40 ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh và Nguyễn Đức Dương (SN 1984, trú tại Đồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình), lái xe chạy tuyến Thái Bình – Hà Nội thuộc Công ty Phúc Cường có nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do anh Trịnh Ngọc Anh và người nhận hàng không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao hàng muộn. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Đường, chồng của bị can Nguyễn Thị Dương đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp Đường. Đến khoảng 18h20 ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh và Phạm Văn Quang (SN 1978, trú tại tổ 3 phường Trần Lãm, TP Thái Bình, người điều hành Công ty Phúc Cường) đến nhà Nguyễn Xuân Đường, cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Tại đây, ông Đường Nhuệ cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa anh Trịnh Ngọc Anh. Các đối tượng là Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, lái xe của bà Dương) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình), đã đánh và gây thương tích đối với anh Trịnh Ngọc Anh. Đáng chú ý, theo lời anh Trịnh Ngọc Anh, sau khi nhận vận chuyển gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội và không thống nhất được địa chỉ giao hàng nên việc giao bị chậm, xảy ra mâu thuẫn với người nhận hàng tại Hà Nội, anh đã đến nhà ông Đường xin lỗi vì chưa phục vụ chu đáo. Tuy nhiên, ông Đường và bà Dương không bỏ qua. “Họ tra hỏi, đe dọa tôi. Sau đó, bà Dương, Nguyễn Đức Mạnh (lái xe của bà Dương) và Phạm Ngọc Quý lao vào đánh tôi. Tôi bị vỡ xương hàm, dập mũi” anh Ngọc Anh cho biết. Theo tìm hiểu, Đường Nhuệ có mối quan hệ rất rộng từ anh em xã hội cho đến giới giải trí Việt. Trên trang cá nhân, ông Đường thường chia sẻ nhiều hình ảnh chụp chung với những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt, những cuộc gặp gỡ với một số quan chức. Ông Đường còn xuất hiện trên Youtube trong các bộ phim thể loại giang hồ mạng như Luật lệ giang hồ, Tỷ phú đè đại gia, Chạm mặt giang hồ 1,2,3… Trong các phim tham gia, Đường Nhuệ đóng các vai phản diện, không ít lần phải chạm mặt công an. Lần này, trùm giang hồ Đường Nhuệ đã thực sự chạm mặt công an sau bộ phim sặc mùi xã hội đen "Chạm mặt giang hồ" mà y tham gia làm diễn viên.

Xem thêm video: Vì sao nữ đại gia Dương "Đường" Thái Bình bị bắt?. Nguồn: VTC 14.

