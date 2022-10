Chân dung Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị bắt

Sáng 8/10, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cùng tội danh trên, 3 bị can khác bị khởi tố, bắt giam gồm: Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan cùng các bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019. Bà Trương Mỹ Lan sinh năm 1956, là một nữ doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà Lan là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Bà Lan là người sáng lập và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát là một trong những doanh nghiệp bất động sản sở hữu nhiều khu đất vàng tại TPHCM. Trong đó, dự án biểu tượng của Vạn Thịnh Phát là tòa nhà Times Square. Ngoài ra còn có Thuận Kiều Plaza, Union Square, VTP Office Building… Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như: Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, Khách sạn Thương mại An Đông, Khu dân cư Bonville Land, Khu dân cư cao cấp Sterling Residence, Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence… Trong giới kinh doanh, bà Trương Mỹ Lan được biết đến là đại gia bí ẩn nhất Việt Nam, nhưng sở hữu hầu hết vị trí đất vàng trong vùng lõi trung tâm TPHCM. Thông qua động thái mua bán, chuyển nhượng trong những năm qua, có thể thấy "bộ sưu tập" đất vàng trung tâm của tập đoàn này. Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát được thành lập vào ngày 19/6/1992, có địa chỉ tại số 193-203 Trần Hưng Đạo. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Trương Huệ Vân. Chủ sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 5 cổ đông, gồm: bà Trương Mỹ Lan (80% cổ phần), Lâm Thị Hoà (5% cổ phần), Ngô Thanh Nhã (5% cổ phần), Trương Mễ (5% cổ phần) và Trương Chí Trung (5% cổ phần). Năm 2007, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mở rộng kinh doanh thông qua việc tham gia thành lập 2 tập đoàn có quy mô lớn là Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (VTP Investment Group) vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng và Tập đoàn Đầu tư An Đông (An Dong Group) vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. Đến nay, VTP Holdings Group là hệ sinh thái rộng lớn hữu đa dạng những công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và phân bổ chi nhánh trên toàn quốc lẫn nước ngoài. >>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguồn: TH ĐT

