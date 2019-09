Cảnh sát có vũ trang khám xét nhiều công ty con của Alibaba

Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng CSCĐ trang bị súng AK, mặc áo giáp, phong tỏa xung quanh trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Các hoạt động ra, vào hiện trường đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

Được biết, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa khai trương hồi đầu tháng 6/2019. Người đại diện pháp luật bà Trương Thị Hồng Ngọc và có trụ sở tại xã Long Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Cùng ngày, công an khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM).

Hai công ty trên được cho là có liên quan mật thiết tới hoạt động Tập đoàn Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT.

Việc khám xét này của cơ quan chức năng có liên quan đến vụ việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, quê Gia Lai, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhà chức trách cũng tiến hành các thủ tục khám xét, bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra liên quan vụ án.

Theo công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TPHCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.