Cận cảnh khách sạn Metropole được phong tỏa vì du khách người Anh dương tính với COVID-19

Trưa 9/3, trao đổi với báo chí, ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sáng nay đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát theo quy định của Bộ Y tế đối với các trường hợp liên quan tại khách sạn Metropole (đường Ngô Quyền) nhằm đảm bảo an toàn cho khách và người dân. Theo ông Phong, việc rà soát này là do thông tin của Quận nắm được, trước đó, đã có 2 du khách người Anh từng ở tại khách sạn Metropole sau đó dời đi Quảng Ninh và được xác định dương tính với COVID-19.

Ông Phong cho biết thêm, hiện đơn vị vẫn đang chờ các thông tin cụ thể về số lượng khách từng ở tại đây và dời đi nơi khác. Theo ghi nhận của PV tại khu vực khách sạn Metropole cho thấy, khu vực hầm vào của khách sạn ở phố Lý Thái Tổ đã được đóng rào barie và có lực lượng dân phòng, công an đảm bảo an ninh. Các cửa của khách sạn cũng đã được đóng và có lực lượng chức năng canh gác tại đây. Khách ra vào khách sạn điều được kiểm tra nghiêm ngặt. Khu vực quanh khách sạn Metropole trên đường Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất vắng vẻ. Cũng theo quan sát của PV, một số cửa hàng kinh doanh xung quanh vẫn chưa đóng cửa. Đường phố khu vực ngày khá vắng vẻ. Các lối vào khách sạn đều có rào chắn và lực lượng chốt giữ. Khách sạn, nhân viên và người dân hợp tác với đơn vị chuyên môn, không có sự xáo trộn tại đây. Mọi người tiếp xúc gần khu vực khách sạn Metropole đều đeo khẩu trang. Trước đó, tại Hà Nội: 4 trường hợp (người Việt Nam) tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Trong đó 2 người Việt Nam nhập cảnh trên chuyến bay VN0054 gồm bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (BN 17) và Nguyễn Quang T. (BN 21) dương tính với COVID-19. Sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ra sao? (Nguồn: VTC)

