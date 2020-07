Cảm phục cô gái xinh đẹp đưa tài xế Grab bị đâm đi cấp cứu lúc 2h sáng

Vụ nam tài xế xe Grabbike bị cướp đâm 6 nhát dao trong đêm, cướp xe máy ở đê sông Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) vào rạng sáng 19/7 gây phẫn nộ bởi sự dã man của nhóm cướp và hoàn cảnh bi thương của nạn nhân. Còn c ô gái đưa tài xế Grab bị đâm đi cấp cứu trong đêm là chị Nguyễn Thị Kim Nhung nhận được nhiều lời tán dương từ dư luận. Chị Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1976, ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) khiến nhiều người cảm phục. Đây là lần thứ 2 chị cứu người bị nạn mà không sợ bị vạ lây. Chị kể, khoảng 2h30 ngày 19/7, khi đang ngồi trà đá cùng bạn bè thì được biết có vụ cướp gần đó, máu me be bét không ai đưa đi cấp cứu. Xung quanh ai cũng sợ bị lừa và vạ lây, nhưng khi người lái xe ôm cho biết chứng kiến lái xe Grab bị đâm nhưng không dám can ngăn, chị đã hỏi địa điểm và đến hiện trường. "Lúc ấy ngoài tôi còn có 2 ô tô khác dừng lại ở hiện trường. Trong lúc những người khác ngại ngần vì tài xế grab đang chảy nhiều máu, chẳng biết sống chết thế nào thì tôi nhờ mọi người đưa anh ấy lên ô tô của mình để đến bệnh viện. Nghĩ cho cùng xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, mạng người mới quan trọng nhất" - chị Nhung kể lại. "Tôi nhìn anh Grab chảy quá nhiều máu mà khóc không thành tiếng. Em trai tôi cũng mới qua đời bên nước ngoài do xuất huyết dạ dày nên tôi rất sợ cái cảm giác ở thời khắc sinh tử. Tôi vừa đi vừa cầu nguyện cho anh này tai qua nạn khỏi. Còn anh ấy thì cứ hổn hển nói: Nhà em nghèo lắm, em còn vợ và 2 con nhỏ. Bố mẹ không có tiền…". Khi chị Nhung đưa tài xế Grab đến Bệnh viện Đức Giang thì đã gần 4h sáng. Sau đó chị về nhà nhưng cứ trằn trọc, nóng ruột không biết anh này được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai hay Việt Đức để chữa trị. Đến sáng, sau khi xin được số điện thoại người nhà nạn nhân, biết anh Q. đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nên chị vội tìm đến. "Nhìn thấy bố anh Q. và 2 đứa con nhỏ mà tôi không khỏi xót xa. Đúng hình ảnh của người quê nghèo khó, chân chất. Trong khi đó anh Q. thì vẫn hôn mê, truyền máu chưa tỉnh. Đúng lúc này bác sỹ đưa cho người nhà tờ giấy đóng tiền truyền máu. Nhìn nét mặt lo lắng của chị vợ và người thân, tôi mở túi lấy 5 triệu đồng đưa cho người nhà bảo quà giúp đỡ anh Q. lúc hoạn nạn. Người quen tôi cũng biếu thêm 1,2 triệu". Được biết, hiện anh Q. được dẫn lưu màng phổi phải, mê, thở qua nội khí quản, da niêm mạc nhợt, sốc mất máu, vết thương ngực hở. Nhiều vết thương lưng và ngực: 1 ngực phải, 2 lưng, 1 cạnh sườn phải, 1 cẳng tay trái. Đến chiều 20/7, anh Q. đã qua được cơn nguy kịch nhất, đang dùng thuốc trợ tim liều cao. Tình trạng bệnh nhân nặng, ổn định. Trước đó, dù rất đau đớn, mất máu nhiều, ôm bụng nằm vật vã bên đường, nhưng anh Q. vẫn gắng sức lấy điện thoại gọi cầu cứu. Sau đó, anh Q. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức lúc 3h sáng 19/7.Gia đình anh Q. có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân anh chạy xe ôm công nghệ, vợ làm nương rẫy, có 2 người con đang đi học (một cháu 15 tuổi, cháu nhỏ 13 tuổi).

