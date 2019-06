Bí quyết giữ lửa hôn nhân của 2 siêu mẫu nóng bỏng lấy chồng Tây

Người mẫu Phương Mai sinh năm 1990, sở hữu gương mặt cá tính, thân hình quyến rũ, đặc biệt là vòng một nóng bỏng. Siêu mẫu này từng là gương mặt nổi bật xuyên suốt những vòng thi của chương trình "Siêu mẫu Việt Nam 2012". Trong cuộc thi này, cô nhận giải vàng khá thuyết phục khi luôn thể hiện hình ảnh người mẫu chuyên nghiệp, tự tin, đầy sức sống.



Trước khi giành giải vàng "siêu mẫu Việt Nam 2012", Phương Mai từng lọt top 10 cuộc thi "Siêu mẫu châu Á", top 15 "Hoa hậu Thế giới người Việt". Phương Mai cũng được chọn là gương mặt đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi "The look of the Year" ở Italia.

Không chỉ giành giải thưởng và phát triển trong nghề người mẫu, Phương Mai còn hoạt động tích cực với vai trò MC và tìm kiếm những vai diễn phù hợp để chứng tỏ khả năng diễn xuất. Phương Mai được đánh giá cao nhờ khả năng dẫn song ngữ Việt - Anh và bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Cô tham gia dẫn nhiều sự kiện như tiệc giao lưu với Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori, quay phim tài liệu lễ hội trong lớn nhất thế giới được tổ chức tại Nhật Bản theo lời mời của Đại sứ quán Nhật... Ngoài ra, Phương Mai từng để lại dấu án trong nhiều bộ phim như Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư ma, Khi tình yêu lên tiếng, 13 nữ tù nhân...

Được biết dù lấy chồng Tây học thức, tài năng nhưng Phương Mai vẫn thích cuộc sống của một phụ nữ trẻ năng động. Trước thềm đám cưới sắp chính thức diễn ra có nhiều tin đồn Phương Mai lấy chồng Tây giàu có, cô bất ngờ lên tiếng đính chính.

Phương Mai hạnh phúc bên chồng Tây sắp cưới. "Anh nhà em là một người trẻ có học thức, có tài năng và trong công việc đạt được những thành tích xứng đáng. Sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển theo hướng tích cực và em vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên , anh tuyệt đối không phải là đại gia hay “rich kid“ ngậm thìa vàng, anh sống vô cùng bình dị, không hàng hiệu, không xe sang, không nhà lộng lẫy, càng không có cuộc sống xa hoa, vương giả, đó chính là điểm khiến em tôn trọng . Hi vọng những người yêu quý và dõi theo em suốt thời gian qua cũng hiểu lối sống tránh khoa trương của e, và thực sự em sẽ không bao giờ chọn một người đàn ông có tính cách trái ngược mình để làm bạn đời đâu. Chúng em đều là người trẻ đang trong quá trình tiếp tục xây dựng cuộc sống tự chủ của mình, mong mọi người tiếp tục hiểu và ủng hộ ạ. Nhất là em, vì không lấy chồng đại gia nên vẫn phải chăm chỉ chạy sô kiếm xiềng nuôi đàn con 7 đứa nheo nhóc (Phương Mai có sở thích nuôi đàn mèo 7 con), nên hi vọng quý báo tiếp tục iu thương hỗ trợ em, hi vọng các bầu sô tiếp tục kêu sô e nhiều nhiều ạ". Được biết, cách đám cưới mấy ngày, Phương Mai vẫn chăm chỉ chạy show và tất bật với việc chuẩn bị cho hôn lễ. Người đẹp không vì ngày trọng đại mà bỏ quên công việc của mình. Hà Anh và chồng Tây luôn rạch ròi "tiền anh tiền tôi" trong kinh tế gia đình. Cũng như Phương Mai, Hà Anh cũng là một người mẫu, một MC song ngữ. Cô hiện tại còn là một "hot mom" nổi tiếng trên mạng xã hội vì cách nuôi dạy con. Kể từ khi lấy chồng Tây trẻ đẹp, Hà Anh ngày càng nổi tiếng và được khán giả quan tâm.



Cô có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước với chồng đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, thời điểm hiện tại, Hà Anh trở thành MC song ngữ đình đám tại các sự kiện có sao quốc tế. Dù lấy chồng Tây có thu nhập cao nhưng Hà Anh không chịu lép vế mà càng tích cực kiếm tiền cùng chồng.

Nói về chuyện kinh tế trong gia đình, Hà Anh tâm sự: "Chúng tôi chia sẻ mọi thứ cùng nhau, từ cuộc sống đến công việc. Cả hai có ý thức đóng góp kinh tế cho cuộc sống gia đình cách lập quỹ chung. Tuy nhiên, tôi và ông xã đều giữ riêng thu nhập của mình để có sự độc lập nhất định".

Hiện tại, Hà Anh được coi là mẫu phụ nữ hiện đại, năng động và cá tính. Thời điểm đang ở cữ, cô vẫn nhận show và thoải mái chia sẻ niềm vui công việc với chồng. Đó chính là lý do để Hà Anh cảm thấy tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân bên chồng Tây.