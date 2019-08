Bí mật cung đường “sung sướng“ bên trong các điểm thác loạn

Bấy lâu nay, dân ăn chơi tại TP HCM thường gọi đường Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định, quận 1) là cung đường "sung sướng". Bởi con đường dài chỉ 500 m nhưng có đến 9 tiệm treo bảng hớt tóc - gội đầu nhưng không hề có dao, kéo. Ở trước cửa hiệu có ít nhất một thanh niên vừa làm cảnh giới vừa chèo kéo, đón khách ra vào. Nhìn vào bên trong, mọi thứ tối om.

Thoải mái "bùm" giữa trung tâm

Lúc 22 giờ ngày 29-5, chúng tôi vừa tới trước tiệm T.P trên đường Nguyễn Phi Khanh, lập tức từ trong nhà, nhân viên mở toang cửa để đón khách, ẩn đằng sau lớp kính đen hiện ra 5 - 6 cô gái ăn mặc mát mẻ.

Ngay tại tầng trệt, mặc dù có sẵn một chiếc ghế hớt tóc nhưng chẳng thấy ai ngó ngàng tới. Một người xưng là quản lý nhanh chóng lôi tay tôi cùng với một cô gái trẻ gần đó lên cầu thang với nhiều lời ngọt ngào.

Quan sát, các căn phòng ánh sáng rất yếu, chỉ đủ để nhìn thấy bóng của nhau. Ngó vào những căn phòng cận kề, các nữ nhân viên đấm bóp cho khách trong bộ dạng "đánh mất" nội y.

Những căn phòng mang tên gội đầu nhưng chẳng khác phòng massage bởi thỉnh thoảng những tiếng rên rỉ và "hờn yêu" giữa khách và nữ nhân viên lại vang lên.

Hôm sau, 30-5, trong vai một cô gái đến xin việc tại 3 tiệm hớt tóc, gội đầu trên đường Nguyễn Phi Khanh, ở đâu chúng tôi cũng dễ dàng được nhận với chung một yêu cầu.

"Chỉ cần ăn mặc mát mẻ, biết cách làm khách "vui vẻ" thì sẽ được nhận.

Nhân viên tiệm gội đầu Tr.A thực hiện hành vi kích dục. Thủ tục chỉ cần để lại bản CMND gốc khi vào làm việc và ký hợp đồng 3 tháng. Lương sẽ không được nhận và nguồn thu dựa trên số tiền khách tặng. Tất cả các tiệm gọi là hớt tóc nhưng đâu có ai vào hớt tóc nên công việc của em chẳng khác các điểm massage" - quản lý tiệm hớt T.H trên đường Nguyễn Phi Khanh nói.

Khu "sung sướng" nổi tiếng thứ hai ở TP HCM phải nhắc đến là con đường Nguyễn Tiểu La (quận 10). Cuối tháng 5, chúng tôi tìm đến tiệm gội đầu Tr.A, một cô nhân viên nói luôn: "Ở đây không gội đầu nhé anh. Anh massage hoặc "bùm" (quan hệ tình dục - PV) thì lên phòng, bọn em phục vụ!".

Thấy lạ, chúng tôi hỏi sao massage lại để là tiệm gội đầu thì một cô gái khác cười: "Để ngụy trang". Nữ nhân viên này cũng khoe "hàng" ở tiệm thuộc hạng đẹp nhất khu vực này. "Bà chủ em quan hệ rộng, mấy anh vào đây thư giãn đừng sợ gì cả" - nữ nhân viên tên T. nói và liệt kê giá dịch vụ cho chúng tôi.

"Nói thiệt, sao mấy anh không "bùm" tại chỗ luôn cho đỡ tốn tiền và mất thời gian đi lại" - T. gạ gẫm. Hai ngày sau, chúng tôi tiếp tục đến tiệm gội đầu M.N (sát tiệm gội đầu Tr.A), cũng được dàn nhân viên mời chào kích dục và mua dâm với hình thức tương tự.

Đáng nói, để né trách nhiệm, chủ 2 tiệm gội đầu trên còn cho in trên tờ giấy A4 với nội dung " Cấm tiếp viên bán dâm " rồi dán khắp các phòng. Chúng tôi vờ hỏi: "Chủ tiệm cấm tiếp viên bán dâm, sao em lại gạ gẫm khách". Nghe vậy, T. lắc đầu: "Ôi trời! Bà chủ ghi vậy để đổ thừa tụi em khi bị kiểm tra. Mấy tiệm ở khu vực này cho tiếp viên kích dục, bán dâm cho khách bấy lâu nay, có sao đâu".

Vùng ven cũng... lột sạch!

Kỹ thuật viên điểm xông hơi xoa bóp Number One thoát y để phục vụ khách (Ảnh cắt từ clip do nhóm phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện). Giới ăn chơi ở khu Đông 2 năm nay luôn kháo nhau: Muốn sung sướng thì đến phường Bình An, quận 2. Điểm "sung sướng" đầu tiên chúng tôi tìm đến là massage T.K, đường Lương Định Của, phường Bình An. Thấy khách vào, nam thanh niên trực tại quầy lễ tân đon đả chào mời. Theo nam thanh niên, cơ sở này có các dịch vụ massage toàn thân và đặc biệt là massage Thái với nhân viên không mặc quần áo. Đúng như những gì nam nhân viên chào mời, khách và tiếp viên nơi đây thoải mái "lột sạch" khi lên phòng.

Rời tiệm massage T.K, chúng tôi tìm đến điểm xông hơi xoa bóp K.N (đường 24, khu phố 2, phường Bình An). Tiếp chúng tôi, nhân viên tại quầy lễ tân cho biết có các loại hình massage từ đấm bóp, massage toàn thân và massage Thái với giá từ 300.000-600.000 đồng, tiền boa cũng bằng giá vé. Tại đây, nhân viên cũng phục vụ khách từ A đến X và có thể đi tới Z, nếu khách "chịu chi". Và sự thật không khác quảng cáo.

Đặc biệt, trước đó, ngày 13-5, chúng tôi tìm đến điểm xông hơi xoa bóp Number One (đường số 5, phường Bình An), nơi đây đặc biệt vì được rỉ tai có dịch vụ "tắm tiên". Đúng như lời đồn, chúng tôi vừa vào, nhân viên đã mời chào: Ở đây hay nhất là tắm tiên với giá "mềm" 1,2 triệu đồng. "Với dịch vụ này, nhân viên thoát y và tới Z trong hồ tắm. Nếu anh chịu chơi hơn nữa thì yêu cầu sử dụng 2 nhân viên cùng lúc nhưng giá tiền gấp đôi và tiền boa cũng gấp đôi theo giá vé" - nhân viên Number One khẳng định và chào mời.

Sau khi nghe qua giá dịch vụ, anh bạn đi cùng chúng tôi chọn gói dịch vụ VIP 2, tức 2 nhân viên cùng thoát y và phục vụ khách tới Z cùng lúc. Anh bạn được đưa lên phòng ở lầu 1. Lúc này, 2 nữ "kỹ thuật viên" tên N. và L. đã chờ sẵn trong phòng. Phòng massage được bố trí khá hợp lý với một bồn tắm, một nhà vệ sinh, một phòng xông và giường để massage. Nhân viên tên N. nhanh chóng thoát y và thực hiện hàng loạt động tác kích dục bằng vòng 1 và trườn lên người khách… "Trước đây, em làm ở chi nhánh Thủ Đức nhưng cách đây 2 tháng khi mở chi nhánh ở quận 2, ông chủ điều em về đây vì em đã có kinh nghiệm kéo khách. Mỗi ngày, bọn em phục vụ 5 - 7 khách, thu nhập cũng được vài triệu đồng" - N. kể.

Sau gần 1 giờ "hâm nóng" cho "thượng đế", L. được yêu cầu ra ngoài để N. biểu diễn tư thế "độc" với khách. "Anh yên tâm, ở đây bọn em sạch sẽ lắm, an toàn lắm…" - N. vừa nói vừa đi lại bồn tắm cho mình trước khi phục vụ khách. Sau gần 90 phút massage, "thượng đế" móc 2,8 triệu đồng để trả tiền vé và boa cho nhân viên phục vụ. Tại cửa ra vào, quản lý tên H. cúi rạp người chào khách và không quên mời nước, nói mong anh sớm quay lại để các em được phục vụ.

Trong lúc Báo Người Lao Động đang khởi đăng loạt bài điều tra "Bí mật bên trong các điểm thác loạn", ngày 31-7, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH MTV nhà hàng Sunlight (số 9A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) do ông Nguyễn Văn Khỏe làm giám đốc.

Đây là nhà hàng mà phóng viên Báo Người Lao Động đã thâm nhập và phản ánh tình trạng tiếp viên và khách cắn "kẹo" (thuốc lắc) và hít "khay" (ma túy tổng hợp) thâu đêm.

Boss - "thiên đường" mới của dân "bay"

Boss thác loạn không thua Sunflower. Một đêm giữa tháng 7, chúng tôi theo chân C. tiếp tục vào Sunflower chơi nhưng vừa đến nơi thì quản lý đã nói: "Tối nay, các anh uống bia chơi với em út, để cho em út múa sexy rửa mắt thì được chứ nghe nhạc, chơi thuốc thì không được nhé anh". C. nghe vậy chửi: "Tụi anh có biết uống bia đâu. Nằm nhà từ sáng đến giờ, muốn đổi tí không khí mới qua đây... Bực". Vẫn với nụ cười đon đả, nhẹ nhàng để không làm khách phật lòng, quản lý khép nép: "Anh thông cảm, trên báo hôm nay đang chiến dịch, không chơi được. Hay là bên em lấy xe nhà đưa các anh qua Boss nhé. Bên ấy chơi OK lắm".

Trong chớp mắt, một ôtô 7 chỗ đỗ xịch bên lề đường, C. và nhóm bạn nhanh chóng lên xe hướng về khu Trung Sơn. Ngồi trên xe, C. sảng khoái nói: "Tụi nó làm vậy là khôn lắm, tiền taxi từ đây qua đó chỉ chừng 100.000 đồng chứ có bao nhiêu nhưng làm thế này, khách sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng vì được chiều chuộng đến tận răng". Không đầy 30 phút, ánh đèn bảng hiệu của Boss (tức nhà hàng - karaoke Boss ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh) đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi vừa đến nơi thì lập tức được quản lý nhà hàng tiếp đón rồi dẫn lên căn phòng rộng chừng chục mét vuông. "Các anh thông cảm, hôm nay khách đông, ngồi phòng này tuy chật nhưng nghe nhạc thì chất" - quản lý huyên thuyên.

Sau khi được C. "bo", quản lý đi ra ngoài gọi một số tiếp viên đi vào để khách lựa chọn. Vẫn những cô gái với bộ đồ mỏng dính chỉ đủ che những chỗ nhạy cảm, kích thích mọi ánh nhìn. Giống nhà hàng Sunlight, Sunflower,... khi vào Boss, các cô gái đều nói không thích hát karaoke mà năn nỉ: "Mấy anh ơi, "bay" luôn đi, hát chán lắm". Vậy là cuộc vui bắt đầu với những màn khám phá cơ thể giữa khách với tiếp viên, sau đó là "bay lắc".

Tàn cuộc chơi lúc trời về sáng, C. nhận xét đi chơi nhiều nên Boss phải được xem là thiên đường an toàn và lý tưởng bởi mang tiếng là huyện ngoại thành nhưng lại nằm giữa trung tâm giao thương của quận 1, quận 5, quận 7, quận 8 và gần kề cả quận 4. "Ở đây, sự chịu chơi của em út đủ làm bất cứ thượng đế nào cũng phải hài lòng" - C. khẳng định.

