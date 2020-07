Bé gái bị hàng xóm dụ dỗ hiếp dâm rồi cho 2.000 đồng để bị miệng

Liên quan tới vụ bé gái bị hàng xóm dụ dỗ hiếp dâm, ngày 1/7, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Trần Đình Bình (52 tuổi, trú tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương) cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Trần Đình Bình bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 13 tuổi.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu N.T.T (10 tuổi) là hàng xóm với Bình. Cuối tháng 4/2020, Trần Đình Bình đi xe máy vào khu vực gần nhà bé gái để thăm ruộng. Tại đây, Bình thấy cháu bé đang chăn trâu, biết hoàn cảnh cháu bé khi mẹ mất lúc bé mới 2 tuổi nên Bình giả vờ quan tâm, cho bé tiền rồi giở trò với bé.

Đối tượng Trần Đình Bình. Lần đầu tiên trót lọt, chỉ vài ngày sau, Bình rủ bé T. đi tìm tổ ong với mình. Khi đến nơi vắng người, Bình dở trò sàm sỡ và thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu T. Sau mỗi lẫn thỏa mãn thú tính, Bình đưa cho cháu T. khi thì 2.000 đồng, lúc thì 20.000 đồng và dặn không được nói với ai. Đến ngày 19/6, một người đi chăn bò phát hiện Bình đang hiện việc giao cấu với cháu T. nên gặng hỏi, sau đó cháu bé đã kể lại sự việc. Ngay sau đó, gia đình cháu bé đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Bước đầu, tại cơ quan công an, Trần Đình Bình thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ bé gái bị hàng xóm dụ dỗ hiếp dâm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.