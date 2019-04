Bé gái 10 tuổi nghi bị phụ huynh của học sinh khác sàm sỡ

Ngày 14/4, chị V.T.M.D (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bức xúc cho biết, chị đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc con gái 10 tuổi của chị bị một người đàn ông ngoài 50 tuổi sàm sỡ.



Theo đó, chị D. kể lại trưa 6/4, con gái của chị là bé P.T.M.H (học sinh lớp 4) hốt hoảng về nhà kể lại hơn 6h sáng cùng ngày, khi đến trường đi học bé bị một người đàn ông lạ đến gần ôm, hôn rồi sờ soạng khắp người khiến bé hoảng sợ.

Bé H. còn rất sợ hãi, vẫn chưa thể đi học trở lại.

Dù bé H. cố thoát ra rồi di chuyển vào lớp nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đi theo bé H. và có hành động sàm sỡ bé gái. Quá bức xúc, chị D. đã đến nhà trường, nơi con gái học báo lại sự việc bé H. bị xâm hại , đồng thời nhờ nhà trường trích xuất camera an ninh.

Qua trích xuất camera, người đàn ông có hành động "lạ" trên được xác định là ông N.H.L (ngụ cùng xã Mỹ Thạnh Trung, phụ huynh lớp 4 của trường) đã quỳ xin lỗi, mong gia đình tha thứ bỏ qua nhưng chị D. không đồng ý. Vụ việc sau đó cũng được chính quyền địa phương tiến hành hòa giải nhưng bất thành.

Đơn tố cáo của người mẹ gởi đến cơ quan chức năng.

Sau sự việc xảy ra, bé H. phải tạm thời nghỉ học do quá sợ hãi. Đại diện Công an xã Mỹ Thạnh Trung xác nhận, hiện cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo của gia đình bé H. và đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.