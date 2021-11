Bắt tổng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương chiều nay (8/11) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đặng Văn Chuyền (SN 1983, quê Đắk Lắk, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), là tổng giám đốc một công ty bất động sản để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Đặng Văn Chuyền bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.V.L. tố giác Công ty cổ phần XD-TM-DV Phước Điền (địa chỉ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do ông Chuyền làm tổng giám đốc có hành vi lừa đảo gần 1 tỷ đồng, hành vi lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án KDC Hoà Lợi 3 (phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Chuyền đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông L.

Làm việc với công an, đối tượng Chuyền đã khai báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của mình.