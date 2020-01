Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Nhà máy ô tô Veam về tội tham ô tài sản

(Kiến Thức) - Bộ Công an cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm tam đối với phó giám đốc và nữ cán bộ Nhà máy ôtô VEAM (Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam) về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Nhà máy ô tô Veam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/CSKT ngày 10/1/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 13/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Đức Toàn (Phó Giám đốc Nhà máy ô tô Veam) và Trần Thị Thanh Tâm (cán bộ Nhà máy ô tô Veam) về tội “Tham ô tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Trước đó, liên quan sai phạm xảy ra tại doanh nghiệp trên, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo của VEAM trong đó cựu Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Hà và cựu Tổng giám đốc Lâm Chí Quang về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Vụ án xuất phát từ việc Thanh tra Bộ Công Thương chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại doanh nghiệp này. Điển hình là việc quản lý, sử dụng vốn của VEAM tại một số đơn vị hoạt động thua lỗ, gây mất vốn chủ sở hữu, trong đó nhà máy ôtô VEAM kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2018 gây mất vốn đầu tư 331 tỷ đồng.

Hai bị can tại cơ quan Công an. Theo kết luận thanh tra, trong quá trình điều hành VEAM, ông Hà có nhiều sai phạm như mua quá nhiều linh kiện ngoài kế hoạch, bổ nhiệm cán bộ sai quy định. Liên quan việc kinh doanh, nhập khẩu 1.500 bộ linh kiện ôtô Changan, ông Hà đã ký hợp đồng cầm cố giấy tờ giá do Sacombank phát hành để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto với số tiền hơn 136 tỷ đồng khi chưa được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị VEAM. Ông này cũng đã đồng ý để Giám đốc Nhà máy ôtô VEAM mua 3.000 bộ linh kiện của TCG để lắp 3.000 ôtô Hyundai trong năm 2017 khi không có kế hoạch sản xuất kinh doanh, không có phương án kinh doanh số ôtô này. Điều này dẫn đến tồn kho cuối năm 2017 cao (5.588 xe), gấp hơn 2 lần kế hoạch. Ngoài ra, Hội đồng quản trị của VEAM còn chỉ ra những sai phạm của ông Trần Ngọc Hà liên quan đến việc kinh doanh, nhập khẩu 2.010 bộ linh kiện ôtô Hyundai 72. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Nhà máy ô tô VEAM là dự án thuộc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp VN (VEAM) trực thuộc Bộ Công thương, có địa chỉ tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án này được triển khai từ năm 2004 với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là khoảng 600 tỉ đồng, bằng cách mua lại nhà máy từ Hàn Quốc.