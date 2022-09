Bắt nhóm côn đồ tấn công bệnh nhân, đập phá Bệnh viện Long An

Ngày 26/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ nhóm giả đưa người vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu để tìm người truy sát, sau đó đập phá tài sản trong bệnh viện.



Các đối tượng bị bắt gồm Huỳnh Bá Đức (SN 2003), Đặng Quốc Khánh (SN 2004), Nguyễn Hoàng Nam SN 1989, cùng ngụ TP Tân An) và Lê Văn Thức (SN 1996, quê Tiền Giang).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng này và bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình đã xảy ra xô xát tại một quán karaoke. Trong quá trình hát, nhậu tại quán, nhóm đối tượng và anh Nguyễn Ngọc Bình hát ở hai phòng karaoke cạnh nhau và qua lại mời bia rồi xảy ra đánh nhau. Anh Bình bị nhóm này sử dụng ly thủy tinh, chai bia ném gây thương tích và được bạn đưa đến bệnh viện khâu vá vết thương.

Khoảng 17h50 ngày 23/9, các đối tượng sử dụng 2 xe máy cầm theo hung khí chạy đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An giả bộ đưa người vào cấp cứu để qua mặt bảo vệ. Sau đó chúng vào trong cầm hung khí tìm anh Bình. Các đối tượng gây náo loạn trong khoa cấp cứu khiến các bệnh nhân và y bác sĩ bị một phen hoảng loạn. Tìm không thấy anh Bình, nhóm này đã dùng hung khí chém hư hỏng một số thiết bị y tế. Bảo vệ bệnh viện đã tập trung lực lượng ngăn cản, khống chế. Nhóm này đã phải bỏ chạy khỏi hiện trường để lại 2 xe máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Tân An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được nhóm đối tượng.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 23/9, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An có tiếp nhận cứu chữa cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình trong trình trạng vết thương ở đầu và cẳng tay.

Đáng chú ý, khi bệnh nhân Bình đang được các y, bác sĩ may vá vết thương tại phòng tiểu phẫu ở Khoa cấp cứu thì có nhóm đối tượng gồm 6 người đi trên 2 xe máy (biển số 62K5-4197 và 81N1-00458), giả là chở bệnh nhân vào cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy chạy vào.

Khi đến Khoa cấp cứu, 3 trong số 6 người này cầm hung khí xông vào tìm bệnh nhân Bình và người đưa bệnh nhân Bình vào bệnh viện. Người đi cùng đang chờ bệnh nhân Bình khâu vết thương đang đứng trước cửa phòng cấp cứu thấy nhóm đối tượng nên người này đã chạy vào buồng lưu cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở. Nhóm 3 đối tượng này chạy vào tìm, nhìn thấy người này đang trốn nên đã dùng hung khí chém vào máy thở.

Thời gian nhóm 6 đối tượng vào Khoa cấp cứu gây rối, rời khỏi Khoa cấp cứu trong khoảng 2 phút. Vụ việc làm náo loạn bệnh viện, làm cho nhân viên, y, bác sĩ tại bệnh viện hoảng sợ, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh.

Khi bị nhóm bảo vệ bệnh viện truy đuổi, nhóm đối tượng chạy xe xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt rồi vứt xe, trốn thoát. Hiện 2 xe máy đã được Công an hình sự tiếp nhận xử lý. Vụ việc không có nhân viên y tế bị thương tích hay xây xát. Tuy nhiên, 2 máy giúp thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy, hiện được kiểm tra có hư hỏng gì hay không.

Vụ việc được Công an TP Tân An tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

