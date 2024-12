Bắt nam thanh niên trộm xe máy rồi chạy lên cao tốc

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT), vào hồi 18h50, ngày 8/12, Tổ CSGT số 4 thuộc đơn vị này trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) khi đến km50 (xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) phát hiện một nam thanh niên điều khiển trái phép mô tô trên cao tốc.

Nghi phạm cùng tang vật bị CSGT và cảnh sát cơ động bắt giữ.

Thời điểm phát hiện, một nam thanh niên đang điều khiển xe Honda Vision, biển số 90B3-058.29, ngay lập tức, tổ CSGT đã tiến hành dừng phương tiện đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đang lưu thông trên tuyến. Quá trình làm việc lái xe không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện, nhận thấy thanh niên này có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ CSGT đã tiến hành xác minh nhân thân và nguồn gốc phương tiện.

Qua đấu tranh nhanh xác định, đối tượng Lê Hải Đăng (18/2/1998; HKTT: 274 Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trộm cắp chiếc xe mô tô biển số 90B3-058.29 của chị Trần Thị Tuyết Dung (SN:1999 trú tại Phủ Lý, Hà Nam). Chị Trần Thị Tuyết Dung đã trình báo việc mất xe đến công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) vào ngày 6/12/2024. Tổ CSGT đã tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời thông báo đến công an TP Phủ Lý, Hà Nam phối hợp, điều tra giải quyết theo quy định.