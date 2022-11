Bắt kẻ trộm dây chống sét cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Ngày 8/11, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Tùng (SN 1980, trú tại khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) để điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội.



Khoảng 23h10 ngày 7/11, tổ tuần tra Công an xã Thanh Hồng do Trung tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng Công an xã làm tổ trưởng đến đoạn đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, địa phận thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà.

Tùng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện một đối tượng đang sử dụng kìm cộng lực để cắt dây kim loại chống sét của các cột đèn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Khi phát hiện công an, đối tượng định bỏ chạy, nhưng đã bị tổ tuần tra bắt giữ.

Khám xét trong người đối tượng thu giữ 1 ống bơm kim tiêm bên trong chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin), 1 ống nước thủy tinh nhãn hiệu Novacain bên trong có chất lỏng màu trắng; 1 đoạn dây đồng trần M10 dài 50 mét, đường kính 0,4 cm; 1 kìm sắt và 1 đèn pin.

Đối tượng khai nhận tên là Vũ Văn Tùng và thừa nhận việc trộm cắp tài sản. Theo lời khai của Tùng, chất bột màu trắng là ma túy heroin cất giấu để sử dụng.

Công an xã Thanh Hồng đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà chỉ đạo, lập biên bản bắt người phạm pháp quả tang, niêm phong vật chứng, bàn giao cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp tục đấu tranh, xử lý.

