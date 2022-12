Bắt kẻ giết người mang lệnh truy nã sau gần 40 năm lẩn trốn

Ngày 19/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ Vũ Đình Thống (64 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) - đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Vũ Đình Thống.

Theo cơ quan chức năng, tháng 11/1984, do mâu thuẫn cá nhân, Thống đã ném lựu đạn nổ khiến một người chết và nhiều người khác bị thương. Sau khi gây án, Thống bỏ trốn. Vũ Đình Thống đổi họ tên thành Vũ Huy Thành (SN 1958, quê Cao Bằng) và sống tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/10/1989, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (khi đó là Công an tỉnh Hà Bắc) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thống về tội "Giết người". Ngày 17/12/2022, Công an tỉnh Bắc Giang và Bộ Công an bắt giữ đối tượng tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh khuyến cao người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, khi phát hiện thông tin về đối tượng bị truy nã, cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ và đảm bảo sự an toàn. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã đang lẩn trốn hãy vận động đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.