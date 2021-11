Bắt giữ Vinh “mù” tổ chức 25 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, phòng An ninh điều tra phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Vinh, tên gọi khác là Vinh “mù”, Vinh “đen”, sinh năm 1982, trú tại thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh.

Vinh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra Quyết định truy nã từ tháng 7/2021 với tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo hồ sơ, trong tháng 12/2020, Vinh đã cùng một số đối tượng khác 4 lần tổ chức cho tổng cộng 25 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở và di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau. Qua công tác nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Ninh Giang nên đã tổ chức phối hợp bắt giữ.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ công tác điều tra.

