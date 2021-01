Bắt giữ tài xế đánh người vì bị nhắc dừng đèn đỏ

Chiều 3/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết liên quan đến vụ tài xế xe bán tải hành hung gãy răng một người vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu hiện công an đã bắt được nghi phạm.

Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm, sau khi nhận được đơn trình báo về vụ tài xế hành hung gãy răng một người vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu, Công an quận vào cuộc điều tra vụ việc. Sau gần 2 ngày truy tìm đã bắt nghi phạm ở tỉnh Lào Cai. Hiện công an đang đưa nghi phạm này về Hà Nội để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Tài xế xe bán tải hành hung nam thanh niên tên Long (48 tuổi), nghề nghiệp tự do.

Tài xế ô tô bán tải hành hung nam thanh niên. Ảnh cắt từ clip. Công an quận Thanh Xuân, cũng bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tài xế xe bán tải này là thượng úy công an đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân). Trước đó, tối 1/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng với nội dung một nam tài xế bị hành hung ngay giữa ngã tư do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông. Tài xế hành hung gãy răng một người vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu. Theo nội dung bài viết, khoảng 21h ngày 31/12/2020, chiếc xe bán tải di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân). Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải BKS 29C-583.95 đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái. Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài. Thấy vậy, một tài xế khác đi phía sau đã xuống xe nhắc nhở thì bị tài xế xe bán tải lao xuống hành hung giữa ngã tư. Tài xế xe bán tải đánh liên tục vào mặt và đầu khiến nạn nhân bị gãy răng, rách trán và phải nhập viện cấp cứu. Sau vụ ẩu đả, tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường. Hiện vụ tài xế hành hung gãy răng một người vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

