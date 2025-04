Bắt giữ 2 đối tượng trộm nhiều xe máy ở Lạng Sơn

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong 2 ngày ngày 10 và 11/4, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Công an phường Đông Kinh và Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn về việc trên địa bàn xảy ra liên tiếp 2 vụ mất trộm xe máy.

Đối tượng Lý Trung Tình (ảnh trái) và đối tượng Lường Văn Mỹ (ảnh phải) tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai lực lượng để điều tra làm rõ. Đến tối ngày 13/4/2025, phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng trung tâm thành phố đi xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ thành công 02 đối tượng trên, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản như: Vam, ổ khóa, biển số xe mô tô...

Qua xác minh, các đối tượng trên là Lý Trung Tình, sinh năm 1991, trú tại: Thôn 5 xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Lường Văn Mỹ, sinh năm 1993, trú tại: thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Lý Trung Tình đã có 3 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Tại Cơ quan Công an, Tình và Mỹ khai nhận đã lấy trộm được 2 xe máy tại địa bàn phường Tam Thanh và phường Hoàng Văn Thụ. Các đối tượng này còn sử dụng bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả khi bị người dân hoặc lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi trộm được xe, các đối tượng mang đi cất giấu và gửi xe khách về Bình Phước để tiêu thụ. Ngoài ra, quá trình mở rộng điều tra còn phát hiện trong ngày 9/4/2025, 2 đối tượng này đã trộm xe máy, nhưng không thành công.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lý Trung Tình và Lường Văn Mỹ; thu hồi được tài sản là 2 xe máy bị các đối tượng mang đi tiêu thụ để phục vụ công tác điều tra và trả lại cho người bị hại.