Bắt giữ 12 đối tượng ra đầm tôm xóc đĩa

12 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, cùng 10 xe ô tô, 2 xe máy và nhiều đồ vật tài sản liên quan đã bị bắt giữ.

Ngày 10.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Uông Bí bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ gần 200 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài sản liên quan.

Trước đó, vào hồi 0h ngày 8.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP.Uông Bí đã phát hiện và giữ 12 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đầm nuôi tôm của Nguyễn Văn Phước tại khu Bí Trung 1, Phương Đông, Uông Bí.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 200 triệu đồng, tạm giữ 10 ôtô, 2 xe máy và nhiều đồ vật, tài sản liên quan.



Đối tượng Nguyễn Văn Phước.