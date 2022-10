Bắt đối tượng tấn công trọng thương đại úy Công an ở Hoà Bình

Ngày 2/10, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cho biết vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Ngần Văn Đông (SN 1994, trú tại xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ) để điều tra về hành vi tấn công trọng thương đại úy Công an xã.

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 20h30 tối 1/10, nhận được tin báo của công dân về việc bị hàng xóm lấy nỏ chĩa bắn vào nhà tại xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Công an xã Mai Hạ đã phân công thượng úy Nguyễn Chung Việt - Phó Trưởng Công an xã và đại úy Hà Văn Trang, cán bộ Công an xã trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc.

Đối tượng Ngần Văn Đông tại cơ quan Công an.

Tại đây, tổ công tác đã mời Ngần Văn Đông - người bị hàng xóm tố dùng nỏ bắn sang nhà, đến trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ vụ việc. Trong quá trình vận động, Ngần Văn Đông đứng dậy bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của cán bộ Công an xã. Trước tình huống này, đại úy Hà Văn Trang cầm tay Đông giữ lại thì bị đối tượng xô ngã, đè lên người và dùng dao gọt hoa quả cứa nhiều lần vào vùng cổ và mặt.

Lập tức, Thượng úy Nguyễn Chung Việt và người dân phối hợp tước dao đối tượng, sau đó Đông bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả đại úy Hà Văn Trang bị thương nặng, chảy nhiều máu; Thượng úy Nguyễn Chung Việt bị xây xát ngoài da.

Sau khi được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mai Châu cấp cứu, hiện Đại úy Hà Văn Trang đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ; phối hợp với chính quyền xã Mai Hạ truy tìm và vận động đối tượng Đông ra đầu thú. Đến 10h ngày 2/10, xác định đối tượng Đông trở lại nhà riêng, Công an huyện Mai Châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện để tiếp tục điều tra.