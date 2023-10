Bắt 3 nghi phạm dùng súng cướp gần 4 tỷ đồng tại Sacombank

Chiều 27/10, Công an TP HCM thông tin vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (tại đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM).



Cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lâm Phúc Lợi (SN 2000, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Thị Bích Tuyền

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 24/10, nhóm cướp xông vào Phòng giao dịch Nhị Xuân của Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín - Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn nổ súng uy hiếp, cướp đi số tiền lớn.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị cướp. Các lực lượng CATPHCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh: Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu truy xét các đối tượng.

Sau 22 giờ xảy ra vụ án, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore bỏ trốn.

Đồng thời, phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lần trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An để xuất cảnh sang Campuchia.

Nghi phạm Nguyễn Thị Bích Tuyền bị bắt giữ khi đang lần trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Cơ quan Công an cũng thu hồi số tiền 3,481 tỷ đồng (trong tổng số 3,8 tỷ đồng) mà các đối tượng đã chiếm đoạt tại Phòng giao dịch Nhị Xuân và các tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau.

Trước khi gây án tại Hóc Môn, nhóm này đã dự tính cướp một ngân hàng ở Bình Dương, nhưng do thấy nhiều bảo vệ và không thuận lợi nên các đối tượng đã về Hóc Môn điều tra, nghiên vị trí và theo dõi quy luật hoạt động ở chi nhánh Phòng giao dịch Nhị Xuân trước khi ra tay gây án.

Khoảng đầu tháng 10/2023, các đối tượng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín.

Đối tượng Lâm Phúc Lợi

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi đã đặt mua trên mạng xã hội 2 khẩu súng tự chế; tiếp đó, đặt mua 1 xe mô tô và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án; đồng thời, phân công Nguyễn Thị Bích Tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Khoảng 8h ngày 24/10, Nguyễn Thị Bích Tuyền điều khiển xe ô tô, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi chạy xe máy cũng di chuyển đến gần chi nhánh ngân hàng Sacombank trên để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi.

Đến khoảng 10h30, Lâm Phúc Lợi cùng Nguyễn Ngọc Mỹ đi đến trước phòng giao dịch, sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng trong ngân hàng.

Lâm Phúc Lợi lao vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu bỏ tiền vào balô đã chuẩn bị sẵn, sau đó 2 đối tượng nhanh chóng rời khỏi bằng xe mô tô, tẩu thoát.

Khi đến gần Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), Nguyễn Ngọc Mỹ và Lâm Phúc Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt xe mô tô, quần áo, ba lô để xóa dấu vết, sau đó Nguyễn Thị Bích Tuyền lái ô tô đến đón và chở đi trốn tại nhiều địa điểm thuộc Quận 12.

Chiều cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến TP Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được. Sau đó các đối tượng tiếp tục lần trốn tại nhiều tỉnh, thành cho đến khi bị công an bắt giữ.

Đáng chú ý, các đối tượng thậm chí không biết tên thật, thông tin của nhau, chỉ quen biết, móc nối, cấu kết, trao đổi, bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện vụ cướp qua mạng xã hội, thể hiện sự manh động, liều lĩnh.

Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.