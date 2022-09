Bắt 3 giáo viên tham gia chiếu bạc do trùm Túy Mận tổ chức

Ngày 28/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá chuyên án, bắt giữ thành công 6 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc do Nguyễn Văn Túy (Túy Mận, SN 1976, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn cầm đầu.



Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 giáo viên đang giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Túy Mận tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đêm 25/9, hàng trăm cảnh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, Công an huyện Anh Sơn cùng nhiều lực lượng bí mật bao vây, đột kích quán karaoke của Nguyễn Văn Tuý bắt giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Tuý, Tô Hoài Bắc (SN 1981, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Thị Thành (SN 1970), trú tại xã Tường Sơn.

3 đối tượng khác bị bắt giữ hiện đang là giáo viên giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 126 triệu đồng tiền Việt Nam, 500 tờ tiền Kíp Lào nhiều mệnh giá, 1 súng ngắn, 22 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng hình thức đánh ba cây do đối tượng Nguyễn Văn Túy (thường gọi là Túy Mận) đứng ra tổ chức.

Túy là đối tượng đã từng có 2 tiền án, ra tù năm 2019. Điều đáng nói, địa điểm Nguyễn Văn Túy tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc lại chính là tầng 3 của quán karaoke do Túy làm chủ.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Túy đã xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc tại tầng 3 rất kiên cố, không thua kém gì các ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp từng bị phát hiện khi thiết kế 4 lớp cửa sắt theo kiểu chuồng cọp; có hệ thống camera giám sát.

Manh động và liều lĩnh hơn, các đối tượng còn trang bị cả súng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Giúp việc và trợ thủ đắc lực để tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc có Tô Hoài Bắc. Bắc được Túy giao nhiệm vụ liên hệ và tập hợp các đối tượng tham gia đánh bạc và thu tiền hồ giúp Túy.

Tang vật vụ án.

Điểm đặc biệt để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng trong quá trình tham gia đánh bạc không sử dụng tiền Việt Nam (VNĐ) để đánh bạc mà sử dụng tiền Kíp Lào.

Theo đó, mỗi đối tượng khi đến tham gia đánh bạc sẽ gặp Túy để đổi tiền Việt Nam sang tiền nước Lào (Kip) với giá trị quy ước 1.000 Kip Lào tương đương 100.000 VNĐ và 500 kip Lào tương đương 500.000 VNĐ, sau khi đánh xong, tính toán thắng thua sẽ bàn giao lại số tiền trên cho Túy để đổi lại tiền Việt Nam.

Ngoài ra, Túy quy định mỗi canh bạc chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng, mỗi đối tượng tham gia đánh bạc sẽ phải nộp trước 300.000 đồng và các khoản phụ phí khác tùy thuộc vào thắng thua theo từng người, trong suốt quá trình đánh bạc Túy cùng Bắc sẽ “kiêm” luôn nhiệm vụ cảnh giới.

Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

