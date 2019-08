Bão số 3 suy yếu thành ATNĐ, Bắc Bộ mưa lớn

(Kiến Thức) - Tối và đêm qua (2/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến phố.