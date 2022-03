Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cùng lúc làm Giám đốc 2 bệnh viện

Ngày 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Theo quyết định này, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, bác sĩ Hiếu hiện là Phó trưởng Bộ môn tim mạch, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1995 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa năm 2008. Năm 2013 ông được phong hàm phó giáo sư. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là một trong 6 bác sĩ về tim hàng đầu tại Hà Nội. Trong ảnh, bác sĩ Hiếu hạnh phúc khi chữa trị cho trẻ em trong chương trình Trái tim cho em. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2016. Ông ứng cử và trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh An Giang gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành, lần thứ hai năm 2021 ở tỉnh Bình Định. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là người có nhiều sáng tạo trong can thiệp tim bẩm sinh, như cải tiến dụng cụ để đạt đến mức độ tối ưu nhất cho người bệnh, được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao. BS Hiếu là người mang kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh của Việt Nam vươn ra thế giới. Trong đợt chống dịch COVID-19 tại Bình Dương vừa qua, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được bổ nhiệm Giám đốc phụ trách Y tế Bệnh viện dã chiến Bình Dương. Bác sĩ Hiếu đã trực tiếp tham gia hoạt động tại Bệnh viện dã chiến Bình Dương cùng các y bác sĩ, nhân viên ĐH Y Hà Nội. Từ tháng 7/2021 đến nay, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng với tập thể y bác sĩ tại Bình Dương và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã có nhiều đóng góp công sức cho công tác phòng chống dịch, điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19.

Ngày 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Theo quyết định này, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, bác sĩ Hiếu hiện là Phó trưởng Bộ môn tim mạch, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972, tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1995 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa năm 2008. Năm 2013 ông được phong hàm phó giáo sư. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là một trong 6 bác sĩ về tim hàng đầu tại Hà Nội. Trong ảnh, bác sĩ Hiếu hạnh phúc khi chữa trị cho trẻ em trong chương trình Trái tim cho em. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2016. Ông ứng cử và trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh An Giang gồm các huyện: Châu Phú và Châu Thành, lần thứ hai năm 2021 ở tỉnh Bình Định. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu là người có nhiều sáng tạo trong can thiệp tim bẩm sinh, như cải tiến dụng cụ để đạt đến mức độ tối ưu nhất cho người bệnh, được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao. BS Hiếu là người mang kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh của Việt Nam vươn ra thế giới. Trong đợt chống dịch COVID-19 tại Bình Dương vừa qua, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu được bổ nhiệm Giám đốc phụ trách Y tế Bệnh viện dã chiến Bình Dương. Bác sĩ Hiếu đã trực tiếp tham gia hoạt động tại Bệnh viện dã chiến Bình Dương cùng các y bác sĩ, nhân viên ĐH Y Hà Nội. Từ tháng 7/2021 đến nay, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng với tập thể y bác sĩ tại Bình Dương và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã có nhiều đóng góp công sức cho công tác phòng chống dịch, điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19.