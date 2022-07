Bắc Giang: Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy ở gốc cây

Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Nam đang điều tra phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy ở gốc cây tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Khu vực nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 24/7, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo của bà Phạm Thị Hải (SN 1957, trú tại tổ dân phố Phố, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam) về việc phát hiện một tử thi là nam giới chưa rõ danh tính đang trong quá trình phân hủy tại vị trí dưới gốc cây phượng bên trái cổng ra vào bãi tập kết than của ông Đặng Sơn Tùng (SN 1966, trú tại tổ dân phố Chàng, thị trấn Đồi Ngô).

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Viện KSND huyện Lục Nam, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) và Công an thị trấn Đồi Ngô tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm xác định nạn nhân khoảng 35 tuổi, cao 1m63. Công an huyện Lục Nam đang phối hợp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật và phối hợp tìm thân nhân của nạn nhân.

Hiện vụ phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy ở gốc cây tại Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.