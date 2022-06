Bắc Giang: Không vay được tiền, dùng hung khí uy hiếp chủ nhà

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Lục Nam đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc dùng hung khí uy hiếp người để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo điều tra của cơ quan Công an, trước đó, khoảng 14h30 ngày 10/6, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo của Công an xã Nghĩa Phương về vụ việc táo tợn dùng dao đe dọa, cướp tài sản của người dân ngay giữa ban ngày.

Cụ thể, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Trường Chinh (SN 1992, trú tại thôn Ninh Hải, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) nảy sinh ý định đến nhà anh Bùi Văn T. (SN 1984, trú tại thôn Trí Yên, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) hỏi vay với số tiền 180 triệu đồng.

Trước khi đến nhà anh T, Chinh đã chuẩn bị viết sẵn một tờ giấy hỏi vay tiền trong đó có nội dung đe doạ nếu không cho vay tiền thì Chinh giết cả nhà anh T. Cùng với đó, Chinh chuẩn bị sẵn một con dao bầu để trong ba lô. Khoảng 8h45 phút cùng ngày, Chinh mang theo đồ vật đã chuẩn bị đến nhà anh T. Chinh đưa tờ giấy cho anh T. đọc. Khi đọc đến đoạn vay 180 triệu đồng thì anh T. không đọc nữa, anh T. nói với Chinh không có tiền cho vay, rồi đi lên gác.

Cùng lúc đó, Chinh đã lấy dao để trong ba lô khống chế ông Bùi Xuân Q. (SN 1944, bố đẻ của T.) đang ngồi gần đó uy hiếp, đe doạ gây sức ép để lấy được tiền. Chinh có nói với ông Q. nếu không đủ tiền, Chinh sẽ giết cả nhà ông. Sau đó, anh T. cùng ông Q. đã khống chế được Chinh, đồng thời bắt giữ giao cho Công an xã Nghĩa Phương để xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Công an xã Nghĩa Phương tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ, tài liệu, điều tra xử lý theo quy định. Hiện vụ không vay được tiền, dùng hung khí uy hiếp chủ nhà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.