Bắc Giang: Chùa hàng trăm năm tuổi bị cháy rụi

Theo báo QĐND, rạng sáng 10/2, chùa Vẽ - ngôi chùa 300 tuổi thuộc phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) bất ngờ bốc cháy. Gian tiền đường với hậu cung bị thiêu rụi.

Ông Lương Bá Đoàn, tổ dân phố Hậu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, nhà ở gần chùa cho biết, khoảng 1 giờ ngày 10/2, một số công nhân đi làm ca ngang qua chùa phát hiện có hỏa hoạn đã hô hoán người dân chữa cháy. Ông Đoàn cho biết thêm, ngọn lửa bốc cao đến 10 mét và lan nhanh.

Nhận được tin báo cháy, Công an thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) khẩn trương điều 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh cơ sở, người dân dập lửa. Đến hơn 2 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Các vật dụng trong chùa bị cháy rụi. Ảnh: Công an Bắc Giang

Theo thông tin ban đầu, do đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, phát hiện muộn nên lửa thiêu rụi gian tiền đường với hậu cung. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại.

Theo SGGP, chùa Vẽ được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1994. Theo UBND phường Thọ Xương chùa có thể được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 thời Lê Trung Hưng do còn một số hiện vật có dấu tích như chuông đồng, bát hương.

Tuy nhiên năm 2018, khi tu sửa, người dân đã phát hiện ba bệ chân tảng đá hoa sen mang phong cách thời Trần (thế kỷ 13-14) dưới phần nền tòa tam bảo. Do đó cơ quan chức năng nhận định chùa Vẽ có thể được xây dựng sớm hơn.