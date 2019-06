Á hậu Tú Anh và mẹ mâu thuẫn vì chuyện chăm cháu?

Bà Khuê Tú - mẹ Á hậu Tú Anh mới đây đã tiết lộ yêu cầu con gái đưa ra khi chăm sóc cháu khiến cư dân mạng khá bất ngờ: "Ngày xưa mình làm đúng 2 bước, giờ trông cháu nó bắt làm đủ 6 bước, rồi lại còn nội quy đi kèm, làm osin cũng khó".

Mẹ Tú Anh cho biết công cuộc làm bà ngoại khá áp lực nên tính sẽ "bỏ bớt các bước vì chắc gì mẹ nó đã phát hiện ra": "Muốn cắt đứt quan hệ ngay lúc này". Tuy nhiên vì tình yêu với cháu trai nên chị Khuê Tú vẫn tiếp tục công cuộc làm "osin", vì "ghét nó nhưng quý em trai nó nên đành vậy". Bà hài hước: "Nên bỏ đi mang theo em Kem và nuôi cháu như mình đã nuôi nó".

Á hậu Tú Anh đã lên tiếng thanh minh: "Thật ra giải thích một hồi bà ngoại mải ăn không hiểu gì hết, nên mới phải chia bước mọi người ạ".

Trước đó chia sẻ trên trang cá nhân tối 6/1 hình ảnh cô mang bầu cùng dòng trạng thái "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world (Chào mừng con đến với thế giới)". Theo tiết lộ của á hậu, em bé có tên gọi ở nhà là Kem.