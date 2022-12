5 loại thịt làm tổn hại collagen khiến phụ nữ già nhanh

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những người dù bằng tuổi với nhau nhưng độ trẻ trung của họ hoàn toàn khác biệt? Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cambridge (Anh), có nhiều nguyên nhân khiến một người già hơn tuổi, bao gồm cả môi trường sống, bệnh tật, cân nặng, và đương nhiên là cả chế độ ăn.

Dù bạn có dành thật nhiều tiền để sử dụng các loại mỹ phẩm đắt đỏ nhất nhưng lại tiêu thụ các thực phẩm độc hại- phá hủy làn da thì cũng bằng thừa. Dưới đây là những loại thịt đã được các chuyên gia công nhận có thể làm tăng tốc độ lão hóa da, chị em càng nên tránh.

5 món thịt làm tổn hại collagen khiến phụ nữ già nhanh

1. Thịt chiên rán

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Hayim (người sáng lập của The Well Wells, đang làm việc tại New York, Mỹ) trả lời trên tờ Eatthis rằng: "Khi các loại thịt được chiên ngập trong dầu, chúng sẽ tiếp xúc với các chất béo ở nhiệt độ cực cao, trong quá trình này, các gốc tự do sẽ được hình thành - đây chính thủ phạm gây lão hóa da, tổn thương collagen".

Ngoài ra, các loại thịt chiên còn chứa nhiều axit béo chuyển hóa, không chỉ gây hại cho vòng eo mà còn làm tổn thương các cơ quan bên trong cơ thể.

2. Thịt bị nướng cháy

Theo bác sĩ Ariel Ostad (hội viên Hội Da liễu Hoa Kỳ), các mảng cháy đen trên thịt nướng có thể chứa các hydrocacbon gây viêm, tình trạng này sẽ phá vỡ collagen trên da và khiến da bạn không còn căng bóng và mịn màng nữa.

3. Các loại thịt mỡ

Thịt mỡ dù thơm ngon nhưng có thể làm tổn thương cấu tạo của da do nó chứa nhiều chất béo. Chất béo có trong thịt mỡ là axit béo bão hòa có hại cho cơ thể người, dẫn đến cholesterol cao trong máu, thu hẹp lòng động mạch, hình thành xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành.

Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo như thịt mỡ cũng gây suy giảm collagen và khiến làn da xuống cấp nhanh hơn.

4. Thịt xông khói

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Paul Salter cho rằng: "Thịt xông khói là một trong những nguyên nhân khiến chị em tăng cân và mất collagen rất nhanh. Lý do là bởi chúng rất giàu chất béo bão hòa và có một lượng nhỏ chất béo chuyển hóa. Khi bạn ăn những thực phẩm này, cholesterol và lipid máu của bạn bị tác động tiêu cực, góp phần làm tăng cân và gây viêm. Hơn nữa, các sản phẩm này còn làm giảm vitamin C trong cơ thể - một chất rất quan trọng cho sự hình thành collagen".

5. Thịt hộp

Thực phẩm đóng hộp mặc dù rất tiện lợi để tiêu thụ, nhưng chúng không tốt cho sức khỏe và làn da.

Trong quá trình chế biến, các loại thịt hộp, cá hộp đã được bổ sung thêm nhiều đường, muối, chất phụ gia... đây đều là những thứ có thể khiến da mất nước, đẩy nhanh quá trình thoái hóa và lão hóa của các mô cơ thể.

Hơn nữa, thịt hộp vốn chứa rất nhiều muối. Đây được coi là nguyên nhân gây phù da, làm hỏng DNA, làm ngắn các telomere và tăng tốc độ lão hóa.

Cuối năm nên ăn gì để thon gọn?

Trái cây, rau xanh và cá là 3 loại thực phẩm được khuyến khích nên ăn nhiều để sở hữu một làn da rạng rỡ và vóc dáng thon gọn hơn.

Trái cây tươi và rau quả nói chung rất giàu caroten, vitamin C và vitamin E, tất cả đều có khả năng chống oxy hóa mạnh.

Còn cá có chứa nhiều axit béo omega-3 và omega-6, có thể chống lại các gốc tự do và trì hoãn quá trình lão hóa một cách hiệu quả. Chị em tiêu thụ đều đặn có thể làm giảm viêm da và nếp nhăn, đồng thời làm cho cơ săn chắc và đàn hồi hơn.