4 quận Hà Nội chưa cách ly F1 tập trung tại nhà: “Domino F0”… “tạch” luôn kinh tế?!

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú - Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cho biết, việc Hà Nội chưa cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô, gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng là chủ trương đúng đắn.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú lý giải, 4 quận nội đô của Hà Nội có mật độ dân số rất đông, trong đó quận Đống Đa là cao nhất. Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước, 4 quận này là “trái tim” của Thủ đô. Tại đây tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, văn hóa, di tích lịch sử, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn…

“Nếu 4 quận này “vỡ trận” trong phòng, chống dịch, để dịch bùng phát sẽ rất gay go. “Domino F0” sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường. Khi “trái tim” đau yếu, nhịp thở khó khăn, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn gây đứt gãy toàn bộ kế hoạch phát triển kinh tế thời kỳ COVID-19…”, ông Phú nói.

Ở góc độ kinh tế, chuyên gia Vũ Vinh Phú cho rằng, tại 4 quận lõi, vấn đề tiêu dùng rất lớn, sức mua rất lớn.

“Nơi đây tập trung các siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Nếu bùng phát dịch mà phải tạm thời đóng cửa, sẽ ảnh hưởng đến đời sống, việc cung ứng hàng hóa rất khó khăn. Sản xuất công nghiệp bị đình trệ; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch nguy cơ bị tê liệt tại 4 quận này”, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội bày tỏ.

Theo vị chuyên gia kinh tế này, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng là các quận cốt lõi, người dân sinh sống đông, người dân có thu nhập cao nên giao thương rất lớn. Bên cạnh đó, các ngoại giao đoàn đều sinh hoạt ở đây. Do đó, 4 quận này có cả vấn đề kinh tế, xã hội, thương mại, du lịch; do đó các biện pháp phòng, chống dịch phải rất cân nhắc, cẩn trọng.

Ông Vũ Vinh Phú nhận định rằng, các quận, huyện ngoại thành tổ chức cách ly F1 tại nhà nhưng phải làm chặt chẽ và không làm rộng, ở đâu thì khoanh ở góc độ hẹp nhất.

“Hiện ở 4 quận nội đô này đã xuất hiện các ca F0. Các F1 phải đưa đi cách ly tập trung. Việc giữ gìn cho Thủ đô như Hà Nội đang làm là rất chuẩn, bởi nơi đây khách du lịch đến và nhiều vấn đề khác”, ông Vũ Vinh Phú nêu ý kiến.

Trước đó, Hà Nội đã ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà áp dụng đối với đối tượng tiếp xúc gần (F1). Tuy nhiên, không áp dụng cho 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Việc này dẫn đến có nhiều ý kiến quan tâm chủ trương này của Thành phố.

Lý giải việc chưa thực hiện cách ly tại nhà F1 tại 4 quận lõi trên, Hà Nội cho biết, trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn, với đặc điểm của 4 quận nội thành, việc Hà Nội chưa áp dụng cách ly đối với F1 tại 4 quận lõi là do: các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn…; là nơi có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động giao lưu, giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội.

Do đó, đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự cũng như dịch bệnh.

Trước mắt thành phố Hà Nội chủ trương không điều trị F0 tại các bệnh viện Trung ương và Thành phố đặt tại khu vực 4 quận lõi nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này. Để đảm bảo từng bước thích ứng với dịch bệnh và thận trọng khi tiến hành thực hiện nên đối với 4 quận lõi của Hà Nội tạm thời chưa thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại nhà.

