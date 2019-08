3 trẻ mầm non bị bỏng vì cô giáo đốt cồn: Tạm đình chỉ lớp trẻ Tuổi Thơ

(Kiến Thức) - Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên (Hà Nam) vừa tạm đình chỉ với nhóm lớp trẻ tư thục Tuổi Thơ sau khi xảy ra vụ việc cô giáo vô tâm đốt cồn dạy kỹ năng thoát hiểm khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng.

Giáo viên dùng cồn đổ vào mâm và châm lửa vào giấy đốt gây nên vụ bỏng

Thông tin mới nhất vụ giáo viên lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đổ cồn vào mâm châm lửa đốt để dạy kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam đã có công văn báo cáo Bộ GD&ĐT về sự việc.



Báo cáo cho biết, vào khoảng 15h40 ngày 9/8, tại lớp mẫu giáo có 15 trẻ và 2 cô giáo (cô Nguyễn Thị Khoát, là chủ cơ sở và cô Đặng Thị Nết, giáo viên có trình độ Cao đẳng Giáo dục Mầm non, cả 2 cô đều đã được tập huấn và có chứng nhận tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam cấp) đang tổ chức lồng ghép hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Trong khi tổ chức hoạt động, cô giáo đã dùng cồn đổ vào mâm và châm lửa vào giấy đốt tạo ra ngọn lửa để giáo dục trẻ biết kêu cứu và thoát khỏi nơi nguy hiểm. Sau đó ngọn lửa cồn trong mâm đã bay vào trẻ và gây bỏng cho 4 trẻ.

Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên (Hà Nam) vừa tạm đình chỉ với nhóm lớp trẻ tư thục Tuổi Thơ.

Tại thời điểm đó, 2 cô đã dập lửa, lấy khăn ướt để dập lửa cho trẻ và dập tắt ngọn lửa trong mâm, sau đó bế trẻ ra ngoài và sơ tán tất cả các cháu trong lớp ra khỏi phòng. Riêng cháu N.T. bị bỏng nhẹ, các cô đã sơ cứu và gia đình đã đến đón về nhà.

Còn lại 3 trẻ, gia đình và chủ nhóm, lớp đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để điều trị. Do vết bỏng của trẻ lan rộng nên 3 trẻ đã phải chuyển lên Bệnh viện bỏng quốc gia để điều trị. Hiện nay, gia đình chủ nhóm, lớp và gia đình các cháu vẫn đang chăm sóc các cháu tại Bệnh viện bỏng quốc gia.

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam cho biết, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ, được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND xã Duy Minh. Chủ cơ sở là Nguyễn Thị Khoát (SN 1990, có hộ khẩu thường trú tại thôn Trịnh, xã Duy Minh). Chị Khoát đã tốt nghiệp lớp 12/12; có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý GDMN và đủ các điều kiện đối với chủ nhóm trẻ tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT. Tại thời điểm ngày 9/8/2019, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ có 2 nhóm, lớp (trong đó có 1 nhóm trẻ và 1 lớp mẫu giáo ghép).Tổng số 25 trẻ (Nhóm trẻ: 10 trẻ, lớp Mẫu giáo: 15 trẻ).

Sở và phòng GD&ĐT không chỉ đạo rèn kỹ năng kiểu đốt cồn dạy học

Báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam nêu rõ, việc tổ chức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày, nhằm giúp trẻ có kỹ năng biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm, là một nội dung trong Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi (chỉ số 25), là một trong những kết quả mong đợi của trẻ trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành (Đối với trẻ Nhà trẻ: Mục 3.1. Biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm như: Bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng khi được nhắc nhở. Đối với trẻ Mẫu giáo: Mục 4.1. Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: Cháy, có bạn/người rơi xuống nước...).

Do vậy, hàng năm, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành.

Với sự việc xảy ra nêu trên, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam và phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên khẳng định không chỉ đạo các cơ sở Giáo dục mầm non thực hiện việc rèn kỹ năng sống cho trẻ như các cô giáo ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ.

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên; trường Mầm non xã Duy Minh; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ xã Duy Minh quan tâm, cùng gia đình có trẻ bị bỏng tập trung điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các cháu; Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tạm dừng hoạt động, không nhận trẻ từ ngày 10/8 để xem xét, giải quyết sự việc.

Theo Sở này, ngay sau khi xảy ra sự việc Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống cơ sở GDMN để xem xét sự việc và chỉ đạo UBND huyện Duy Tiên, Sở GD&ĐT Hà Nam báo cáo về sự việc đã xảy ra. Đồng thời, UBND huyện Duy Tiên đã chỉ đạo UBND xã Duy Minh, phòng GDĐT huyện Duy Tiên trực tiếp vào kiểm tra, nắm bắt tình hình; Công an huyện đã lập hồ sơ tiến hành điều tra sự việc.

Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên cho biết, hiện cơ quan Công an vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc chưa có kết luận chính thức.

“Các cán bộ điều tra cũng đã thu thập hình ảnh trích xuất từ camera từ trong lớp để hỗ trợ quá trình điều tra. Qua báo cáo và nắm bắt sơ bộ thì tai nạn xảy ra lúc các cô đổ thêm cồn vào mâm làm giáo cụ học tập. Nếu các cô không đổ thêm cồn vào thì sẽ không xảy ra tình huống đáng tiếc này”, vị lãnh đạo công an huyện cho biết.

Theo ông Vũ Minh Đông, Trưởng Công an xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, cho biết, vào chiều ngày 9/8, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Duy Tiên đã đến nhóm lớp trẻ mầm non Tuổi thơ để làm việc.

“Qua nắm bắt tình hình tôi được biết Công an huyện đã thu một vỏ bình cồn 500ml loại cồn 90 độ đã bị cháy xém; một chiếc mâm các cô giáo làm giáo cụ”, ông Vũ Minh Đông thông tin.

Bác sĩ Lê Quang Thảo khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, diện tích bỏng của 3 bé lên tới 50-60%, các bé đều vào viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng.

Trưởng Công an xã Duy Minh cho biết, rất có thể các cô giáo đã đưa bình cồn đổ vào chiếc mâm khi lửa vẫn đang cháy trên mâm, mà cồn cháy sẽ ánh xanh, vào buổi sáng nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện được, nên có thể khi các cô đổ cồn vào mâm giáo cụ khiến lửa bùng lên.

“Trong lúc hoảng loạn, các cô đã vẩy tay khiến cồn bắn ra ngoài văng vào 3 cháu”, ông Minh nói.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 15h40 ngày 9/8, tại nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, đóng tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, khi các cô giáo đổ cồn vào mâm châm lửa đốt để làm giáo cụ dạy 25 cháu học sinh mầm non về kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ thì bất ngờ có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mâm cồn đang cháy, tạt lửa vào 3 cháu bé khiến 3 cháu bị bỏng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Ngày 10/8, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam báo cáo về sự việc 3 cháu bé bị bỏng khi đang học kỹ năng tại nhóm lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ.

* PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên...