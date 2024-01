3 cựu công an bắn dê của người dân bị tuyên tổng cộng 22 tháng tù

Chiều 19/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 3 bị cáo là cựu cán bộ công an gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Bùi Tiến Tùng (SN 1994) và Bùi Đình Việt (SN 1984) về tội "Trộm cắp tài sản".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Pháp Luật TP HCM

Nói lời sau cùng, cả ba bị cáo đều gửi lời xin lỗi đến bị hại là anh T. và gia đình ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Các bị cáo mong muốn được hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về với xã hội, được làm một công dân tốt. Hai con dê bị bắn hạ được xác định có giá thị trường là hơn 5,7 triệu đồng.

Các bị cáo đã bồi thường cho gia đình anh T. tổng cộng 20 triệu đồng. Tại tòa, bị hại là anh T. cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tại phần tuyên án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nhân 8 tháng tù; Bùi Tiến Tùng 7 tháng tù; Bùi Đình Việt 7 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản. Tịch thu xung vào ngân sách nhà nước 1 ô tô của Bùi Tiến Tùng, tịch thu thiêu hủy 1 khẩu súng màu đen, 1 ống nhòm màu đen của các bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 26/6/2023, Nguyễn Văn Nhân cùng Bùi Tiến Tùng và Bùi Đình Việt rủ nhau đi ô tô đến khu vực xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để bắn chim. Khoảng hơn 12h cùng ngày, cả nhóm đi vào khu vực thôn Đức Dương (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) và nhìn thấy hai con dê của anh T. (sinh năm 1981, trú thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) tại mỏm đá ở chân núi Đốt (cách xe ôtô khoảng hơn 100 m).

Cả nhóm cùng thống nhất bắn trộm dê của gia đình anh T. Nhân ngồi trong xe ôtô, dùng khẩu súng hơi bắn chết hai con dê. Sau đó, Nhân cùng Tùng và Việt xuống ô tô, lấy xác hai con dê cho vào cốp sau xe. Khi về tới khu vực cầu Ái Nàng (cách núi Đốt khoảng 3 - 4 km) thì bị gia đình anh T. cùng những người dân thôn Ái Nàng giữ lại, báo chính quyền và Công an huyện Mỹ Đức đến giải quyết. Ngay hôm sau, 3 bị cáo đã bị Cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản .