3 bé bị bỏng nặng vụ cô giáo dùng cồn dạy PCCC đã được ghép da

Ngày 15/8, khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết, 2 trong 3 bé mầm non ở Hà Nam bị bỏng nặng khi học PCCC đã được cắt lọc hoại tử để ghép da, trường hợp còn lại tạm ổn định nên chưa có chỉ định.

Hiện cả 3 trẻ đã thoát cơn nguy kịch, thỉnh thoảng vẫn cần thở oxy. Tuy nhiên bác sĩ tại hoa Hồi sức cấp cứu cho biết, vẫn chưa thể nói trước được điều gì, chỉ khi nào ra khỏi phòng Hồi sức cấp cứu mới yên tâm.

3 cháu bé được chuyển lên bệnh viện với những vết bỏng nặng.

Theo các bác sĩ, cả 3 trẻ hiện vẫn đang ăn xông, truyền kháng sinh chống nhiễm khuẩn vì các bé bỏng diện rộng nên nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Đáng lưu ý, có nhiều vị trí bỏng rất sâu nên sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục.

Được biết, chi phí điều trị bỏng sẽ được bảo hiểm chi trả một phần nhưng không đáng kể, gia đình các cháu phải lo khoản chi phí rất lớn. Cả 3 gia đình đều thuộc diện khó khăn, cơ sở mầm non nơi xảy ra tai nạn mới thành lập nên không hỗ trợ được nhiều, vì vậy, Ban giám đốc bệnh viện Bỏng quyết định hỗ trợ một phần kinh ghép da cho các bé.

Trước đó, khoảng 15h40 chiều 9/8, một vụ tai nạn bỏng nghiêm trọng đã xảy ra tại lớp mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Khi đó, cô giáo đã dùng cồn, đổ vào mâm châm lửa đốt để dạy kỹ năng PCCC cho 25 trẻ mầm non từ 3-5 tuổi. Do gió lớn từ cửa sổ tạt vào khiến cồn đang cháy bén lên người 3 cháu nhỏ. Hậu quả cả 3 bé đều bị bỏng nặng , một bé bị bỏng diện tích rộng.

