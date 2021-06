Ngày 2/6, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho hay, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1991, trú tại xóm 2, xã Hậu Thành, H. Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi “môi giới và chứa mại dâm” vì liên quan đến vụ 2 thanh niên vào nhà nghỉ "mây mưa" với người phụ nữ U40.

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 28/5, Công an huyện Yên Thành tiến hành kiểm tra bắt quả tang 3 đối tượng là H.T.N. (SN 1981, trú tại xã Lý Thành, Yên Thành); N.K.Q, N.X.H (đều trú huyện Yên Thành) đang thực hiện hành vi “Mua bán dâm" tại phòng 304, nhà nghỉ X5, khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.