Vượt lỗ trăm tỷ, TMT Motors “mạnh tay” tham gia cuộc đua xe máy điện

Kết thúc quý 2/2025, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.120 tỷ đồng, tăng 7% so với quý trước, chủ yếu do mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận gộp của công ty tăng lên 56 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 2,6%, cải thiện đáng kể so với các quý trước đó.

Doanh thu tài chính trong kỳ cũng tăng mạnh, đạt 28 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ khoản cổ tức hơn 26,5 tỷ đồng từ CTCP Thép Việt Đức – công ty con mà VGS sở hữu 99,94%. Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ 15 tỷ đồng từ công ty liên kết duy nhất là CTCP Tập đoàn sản xuất thép Việt Đức với tỷ lệ sở hữu 28,6%.