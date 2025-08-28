Vướng mặt bằng, cao tốc TP HCM - Long Thành có thể phải thi công đêm

Theo VEC, do quỹ đất hạn chế, phương án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có thể thi công ban đêm, sử dụng làn dừng khẩn cấp để đưa dầm vào công trường.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành vừa được khởi công vào ngày 19/8. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa trình phương án để lấy ý kiến tổ chức an toàn giao thông cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Theo VEC, do quỹ đất hạn chế, các gói thầu XL01 và XL02 buộc phải tiếp cận công trường từ đường cao tốc hiện hữu thay vì đường công vụ dọc tuyến. Một trong những hạng mục quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác là công tác lao lắp dầm, thi công kết cấu phần trên cầu cạn từ Vành đai 2 đến trạm thu phí Long Phước (TP.HCM).

Mỗi gói thầu dự kiến có 4 giai đoạn chính. Gói thầu XL01 tập trung thi công móng, trụ và xà mũ thông qua hệ thống đường công vụ nằm giữa 2 đơn nguyên cầu hiện hữu; tiếp cận công trường từ các đường địa phương hoặc các mố nhô từ sông rạch có thông thuyền.

Do đó, VEC cho biết giai đoạn này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khai thác cao tốc. Tuy nhiên, ở giai đoạn 2 là lao lắp dầm, do vướng giải phóng mặt bằng, nhà thầu phải sử dụng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để vận chuyển dầm và tiến hành lao ngang.

Hai giai đoạn còn lại bao gồm thi công mặt cầu, hoàn thiện kết cấu phần trên và tổ chức giao thông trên phần tuyến mở rộng vừa hoàn thành, nâng cấp mặt đường cũ.

Trong khi đó, gói thầu XL02 được VEC đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác, vận hành và an toàn giao thông của đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Quá trình thi công sẽ thu hẹp làn đường, giảm tốc độ khai thác và tăng khả năng ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm, các ngày nghỉ, lễ tết.

Giai đoạn 1 của gói thầu sẽ tiếp cận công trường hoặc hệ thống đường công vụ (nếu có) để thi công các hạng mục ban đầu như phát quang, đào vật liệu không phù hợp, xử lý đất yếu.

Sau khi hoàn thành móng, mố trụ và xà mũ, nhà thầu triển khai giai đoạn 2 là lao lắp dầm cho các cầu dọc tuyến. Vì quỹ đất hạn chế, dự án không thể bố trí đường công vụ dọc tuyến (trừ đoạn cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), nên dầm sẽ phải được vận chuyển và lao ngang trên cao tốc hiện hữu, tương tự phương án của XL01.

Do đó, công tác lao lắp dầm sẽ chỉ được thực hiện vào ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Sau 5h sáng, thu dọn tất cả biển báo, chóp nón, rào chắn phục vụ lao dầm để đảm bảo lưu thông thông suốt trên 2 làn xe chạy.

Khi lao dầm, xe chở dầm và cẩu Pooctic, giá lao dầm chiếm dụng hết làn dừng xe khẩn cấp và một phần làn xe thứ 2. Đảm bảo an toàn giao thông cho việc lao dầm, nhà thầu sẽ tiến hành đóng làn xe thứ 2 cùng làn dừng khẩn cấp, điều tiết cho xe lưu thông qua khu vực lao dầm trên một làn xe, hạn chế tốc độ còn 60 km/h.

Giai đoạn 3 và 4 cơ bản tương tự gói thầu XL01.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông, VEC và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ trong công tác phân luồng, sử dụng diện tích mặt bằng tiết kiệm nhất và kiểm soát nghiêm ngặt việc ra vào của nhân sự, thiết bị.

Hệ thống biển báo và lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn phân luồng từ xa; vật liệu được tập kết hợp lý, phế thải được vận chuyển đi ngay, đồng thời triển khai các biện pháp giảm bụi, chống ồn.

Văn phòng UBND TP.HCM cũng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các phường, đơn vị liên quan để phối hợp với chủ đầu tư giải quyết công tác giải phóng mặt bằng và khả năng mượn tạm đất một số vị trí phục vụ thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Bởi biện pháp thi công chủ đạo bằng đường công vụ dọc tuyến sẽ không sử dụng phần đường khai thác, không gây ảnh hưởng đến quá trình khai thác và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến cao tốc hiện hữu. Tuy nhiên phương án này lại phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao công địa cho dự án.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công ngày 19/8 vừa qua và dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026.

Riêng cầu Long Thành dự kiến hợp long cầu chính vào tháng 12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại vào tháng 3/2027.

Sau khi hoàn thành, dự án kỳ vọng góp phần giải tỏa áp lực giao thông hiện hữu, đặc biệt khi sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác.