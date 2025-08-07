Hà Nội

Doanh nghiệp

'Vua tôn' Hoa Sen chi 900 tỷ gom đất gần sân bay Long Thành

Hiện thực hóa kế hoạch đầu tư dự án lớn gần sân bay Long Thành, Hoa Sen đã chi 900 tỷ để mua đất tại khu vực này.

Theo Thủy Tiên/Znews

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2024-2025 (từ 1/4 đến 30/6/2025), hé lộ đã chi tổng cộng 900 tỷ đồng cho một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất lớn tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập là xã Long An, huyện Long Thành), được ký kết ngày 12/6/2024. Số tiền này được hạch toán ở khoản trả trước dài hạn cho người bán.

Ngoài ra, phải thu dài hạn khác liên quan tiền tạm ứng để mua đất cũng tăng lên 543 tỷ đồng.

Động thái này "khớp" với tuyên bố trước đó của Chủ tịch Lê Phước Vũ tại ĐHĐCĐ hồi đầu năm. Ông cho biết Hoa Sen sẽ đẩy mạnh đầu tư bất động sản, tận dụng cơ hội từ làn sóng phát triển quanh sân bay Long Thành.

Đặc biệt, ông Vũ khẳng định: "Hoa Sen không thể làm dự án nhỏ lẻ. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển một khu đô thị quy mô 600-700 ha tại Long Thành".

Vị Chủ tịch cũng khẳng định Hoa Sen có đủ năng lực tài chính, lợi thế vật liệu xây dựng giá rẻ và sẽ dùng nguồn lực từ mảng cốt lõi để tập trung cho bước đi dài hạn này.

Thực tế hồi tháng 5 vừa qua, Hoa Sen đã lập liên danh với Công ty TNHH 276 Ngọc Long để đăng ký tham gia 2 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai, trong đó một dự án 478 căn hộ ở Biên Hòa có vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và một dự án 1.800 căn hộ tại Nhơn Trạch có vốn 1.040 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong kỳ vừa qua, Hoa Sen ghi nhận doanh thu 9.509 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 274 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính, Hoa Sen ghi nhận 28.181 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 647 tỷ đồng, giảm 7%.

Niên độ này, Hoa Sen xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản. Ở kịch bản cơ sở, doanh thu dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế ước đạt 400 tỷ đồng. Trong kịch bản tích cực hơn, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, tập đoàn đã hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận cao nhất (500 tỷ đồng) theo kịch bản kinh doanh được trình cổ đông đầu năm.

