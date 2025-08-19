Hà Nội

Doanh nghiệp

'Vua tôm' Minh Phú lãi đậm

Nửa đầu năm nay, "vua tôm" Minh Phú lãi sau thuế gần 177 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với mức lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Theo An Nguyễn/Znews
vuatom-1.png
Ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn thủy sản Minh Phú và vợ Chu Thị Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn. Ảnh: MPC.

CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm với kết quả doanh thu thuần đạt 6.468 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu xuất khẩu tại thị trường Bắc Mỹ và Nhật Bản đóng góp lần lượt hơn 1.962 tỷ và 1.590 tỷ đồng, tăng gần 19% và 36% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường châu Âu và Australia lại giảm 24% và 20%.

Biên lợi nhuận gộp của Minh Phú trong giai đoạn này đạt xấp xỉ 10,5%, cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, nhờ việc cắt giảm đáng kể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này mà lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đã tăng gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 177 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Lê Văn Điệp, Phó tổng giám đốc Minh Phú, cho biết lợi nhuận sau thuế bán niên 2025 tăng vọt do công ty chủ động đẩy mạnh sản xuất và bán những mặt hàng giá trị gia tăng.

Năm nay, tập đoàn được mệnh danh là "vua tôm" này đặt mục tiêu sản lượng 60.000 tấn với doanh thu dự kiến hơn 15.667 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt trên 1.091 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 997 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa đầu năm, MPC mới hoàn thành hơn 41% mục tiêu doanh thu và gần 18% kế hoạch lợi nhuận.

Sau năm 2023 và 2024 lỗ lần lượt 105 tỷ và 190 tỷ đồng, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc MPC, cho biết trong giai đoạn trên, công ty đã phải giải quyết khối lượng hàng tồn kho rất lớn và các chi phí nuôi tôm có giấy chứng nhận đã khiến kết quả kinh doanh bị thua lỗ.

Còn trong năm nay, vấn đề tồn kho cơ bản đã được giải quyết, song tập đoàn cũng phải giải quyết các bài toán khác như động viên người dân nuôi trồng và ưu đãi giá mua tôm có giấy chứng nhận, nhất là khi các hệ thống phân phối cạnh tranh về giấy chứng nhận tôm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Minh Phú đạt hơn 9.380 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm khoảng 4.240 tỷ đồng. Trong khi đó, tập đoàn cũng có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xấp xỉ 500 tỷ đồng.

